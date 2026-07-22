22 de julio de 2026 - 11:00

Milei oficializó el nombramiento de Fernando Alcaraz en la Justicia Federal de Mendoza

La medida quedó formalizada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. Su pliego había recibido el acuerdo del Senado semanas atrás

El presidente Javier Milei firmó el decreto que formalizó su nombramiento al frente de la Unidad Fiscal Mendoza. El proceso había sido avalado previamente por el Senado.

El presidente Javier Milei firmó el decreto que formalizó su nombramiento al frente de la Unidad Fiscal Mendoza. El proceso había sido avalado previamente por el Senado.

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Los Andes | Jorge Yori
Por Jorge Yori

La Justicia Federal de Mendoza incorporó este lunes a un nuevo integrante con la oficialización de la designación de Fernando Gabriel Alcaraz como fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza. El nombramiento fue dispuesto por el Gobierno nacional mediante el Decreto 628, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

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La incorporación de Alcaraz permite cubrir una de las vacantes del Ministerio Público Fiscal en la provincia, organismo encargado de impulsar la acción penal e intervenir en las investigaciones por delitos de competencia federal.

Su designación se concretó luego de obtener el acuerdo del Senado de la Nación, tal como establece la Constitución Nacional y la Ley 27.148, que regula el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.

Con la publicación del decreto quedó concluido el procedimiento administrativo y Alcaraz asumirá funciones en una fiscalía que interviene en causas vinculadas con narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, delitos económicos, corrupción y otros expedientes de jurisdicción federal.

Cómo fue el proceso de designación

El pliego de Alcaraz había dado un paso clave a comienzos de julio, cuando recibió dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos del Senado, lo que habilitó su tratamiento en el recinto.

Posteriormente, la Cámara alta prestó el acuerdo correspondiente y dejó el camino allanado para que el Poder Ejecutivo avanzara con la designación definitiva. Finalmente, este lunes el Gobierno publicó el Decreto 628/2026, mediante el cual quedó formalizado su nombramiento como fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza.

Una serie de nombramientos en la Justicia Federal

La designación de Alcaraz se suma a otros movimientos recientes impulsados por el Gobierno nacional para completar cargos vacantes dentro de la Justicia Federal con asiento en Mendoza.

A fines de junio, el Ejecutivo oficializó el nombramiento de Sebastián Guillermo Soneira como vocal de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, luego de que su pliego recibiera el acuerdo del Senado.

Sebasti&aacute;n Soneira ser&aacute; juez de la C&aacute;mara Federal de Apelaciones.&nbsp;

Sebastián Soneira será juez de la Cámara Federal de Apelaciones.

Soneira, exdirector de Personas Jurídicas durante las gestiones provinciales de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez, pasó a integrar uno de los tribunales más importantes del fuero federal, encargado de revisar las resoluciones dictadas por los juzgados de primera instancia en causas de alto impacto institucional.

En la misma tanda de designaciones también fue oficializado Carlos Parma como defensor público oficial federal con asiento en Mendoza.

Con estas incorporaciones, el Gobierno nacional continúa avanzando en la cobertura de vacantes que permanecían sin ocupar desde hacía varios años y que afectaban el funcionamiento de distintos organismos de la Justicia Federal en la provincia.

El decreto

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