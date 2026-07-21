"Tristeza": Milei contó por qué la Selección Argentina no quiso festejar y habló del fallido feriado

El presidente Javier Milei explicó por qué la Selección Argentina decidió no realizar festejos a su regreso al país luego de la derrota por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026.

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Según contó, el Gobierno había preparado distintas alternativas (seis) para recibir al plantel subcampeón del mundo, aunque finalmente fueron los propios futbolistas quienes resolvieron no participar de ninguna celebración popular.

Durante una entrevista telefónica con LN+, en el programa que conduce Luis Majul, el mandatario afirmó este lunes por la noche que existió un trabajo coordinado entre distintas jurisdicciones para organizar el recibimiento de la delegación argentina, aunque la decisión final quedó en manos de los jugadores.

“Lo que se buscó fue un trabajo que se ha estado gestando entre el Gobierno Nacional, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y a los jugadores hasta se les dio la opción de seis posibles distintos festejos”, sostuvo Milei.

El Presidente explicó que el estado de ánimo del plantel resultó determinante para descartar cualquier tipo de celebración pública luego de la final disputada el domingo.

El micro de la Selección argentina llega al predio de la AFA en Ezeiza. Los jugadores y el cuerpo técnico llegaron al país procedente de Nueva York luego de la final de la copa del mundo ante España.

“Evidentemente, frente a la tristeza que les ha causado no haber ganado el partido final, decidieron no hacer festejos. Pero uno tenía que hacer un trabajo acorde a este grupo maravilloso, que desde mi punto de vista es el más importante de la historia argentina. En los últimos cuatro mundiales jugó tres finales, ganó un título, frente al desempeño que han tenido y a los valores que han transmitido desde la cancha, ¿no? Eso también me parece muy importante", expresó Milei.

En ese marco, destacó no solo los logros deportivos del ciclo encabezado por Lionel Scaloni, sino también el comportamiento del plantel dentro y fuera de la cancha. Para el mandatario, el grupo se distinguió por combinar talento con una fuerte cultura del esfuerzo.

“El plantel cuenta con personas muy talentosas”, señaló, y agregó que ese talento estuvo acompañado por “mucho trabajo”. También valoró la actitud que mostraron los futbolistas en momentos de alta tensión durante distintos partidos del torneo.

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“Siempre han tenido una posición y unas actitudes siempre mesuradas, hasta en momentos donde el árbitro ha tenido comportamientos no correctos para con el seleccionado argentino en algunos partidos”, afirmó.

Al analizar la final frente a España, Milei consideró que el desarrollo del encuentro fue desfavorable para la Albiceleste, aunque remarcó que el equipo mantuvo su espíritu competitivo hasta el cierre del partido.

“Siempre se han caracterizado por pelear hasta el final. Este domingo, el partido nos fue muy adverso. Aun así, en los últimos minutos Argentina pudo haberlo empatado, a pesar de que el transcurso del partido no fue nada favorable para Argentina. Esas cosas, las personas que han jugado al fútbol saben que un día uno se puede levantar bien y otro no, y eso puede tener consecuencias sobre el resultado. Además, Argentina arrastraba temas físicos significativos y perdió frente a un enorme rival”, comentó.

El jefe de Estado también se refirió a la posibilidad de decretar un feriado nacional para homenajear a los integrantes de la Selección, algo que finalmente no pasó. Si bien consideró que el reconocimiento era merecido por la trayectoria del equipo, aclaró que cualquier iniciativa estaba supeditada a la voluntad de los propios protagonistas.

“El ocio y los festejos son parte de la vida humana”, sostuvo al describir la posibilidad de organizar un homenaje. Luego definió la actuación de la Selección como “un evento extraordinario” y agregó: “Son dignos de un homenaje por las alegrías que han dado al pueblo argentino en los últimos dieciséis años”.