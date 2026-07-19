"Gracias, jugadores": los mensajes de la dirigencia política tras la derrota de la Selección en la final

La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 generó una rápida reacción de la dirigencia política nacional. El presidente Javier Milei fue uno de los primeros en expresarse públicamente a través de las redes sociales, donde destacó el desempeño del equipo dirigido por Lionel Scaloni y agradeció a los jugadores por el torneo realizado.

La Mesa Política se reunió durante más de dos horas para definir la agenda de gestión de las próximas semanas

" Muchas gracias jugadores. Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto ", publicó el mandatario una vez finalizado el encuentro disputado en Nueva York.

El Presidente siguió el partido desde la residencia oficial de Olivos junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , en el microcine de la quinta presidencial.

Al igual que durante el resto del Mundial, utilizó el mameluco de YPF que adoptó como cábala durante la competencia.

Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto.

En la previa del encuentro, desde la Casa Rosada habían mantenido abierta la posibilidad de declarar un feriado nacional en caso de una consagración de la Selección.

La definición sobre esa eventual medida quedó supeditada al resultado de la final, mientras que el Gobierno también había impartido instrucciones para la organización del operativo de seguridad vinculado a las posibles celebraciones o concentraciones de hinchas.

Antes del partido, Milei permaneció en Olivos, donde compartió una cena con el economista Juan Carlos de Pablo y se mostró activo en redes sociales con publicaciones vinculadas al encuentro decisivo.

Los mensajes de la dirigencia

La vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un extenso posteo en su cuenta de X: “¡Gracias Selección Argentina por darlo Todo por Argentina! Los amamos y admiramos, porque representan lo mejor de nuestro pueblo, coraje, esfuerzo, picardía y talento. Gracias, porque hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca!“.

El expresidente Mauricio Macri también utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de reconocimiento al plantel argentino.

"Solo agradecimiento y respeto para un equipo inmenso que lo dio todo. Gracias por ser ejemplo, de parte de todos los argentinos", escribió el actual presidente del PRO a nivel nacional.

En la misma línea se expresó la senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien destacó el recorrido del seleccionado durante el certamen y agradeció la trayectoria del capitán, Lionel Messi, en el combinado nacional.

"Te queremos, Capitán. Estamos orgullosos de este equipo y de lo que representan. ¡Gracias jugadores! En las buenas y en las malas, todos juntos. Esta Selección sigue siendo la mejor de la historia", publicó.

Te queremos, Capitán.



Estamos orgullosos de este equipo y de lo que representan. ¡Gracias jugadores!



En las buenas y en las malas, TODOS JUNTOS.



Esta Selección sigue siendo la mejor de la historia. pic.twitter.com/5j97xu91GE — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 19, 2026

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también agradeció al plantel con un breve mensaje difundido en sus redes sociales: "¡Gracias, Selección!"