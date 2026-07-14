La Mesa Política se reunió durante más de dos horas para definir la agenda de gestión de las próximas semanas

Como sucedió la semana pasada, la Mesa Política del Gobierno nacional mantuvo una nueva reunión de trabajo durante más de dos horas este martes. En esta oportunidad, el foco estuvo centrado en temas de la gestión de las próximas semanas además del repaso de la agenda legislativa como sucede en cada encuentro.

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En la reunión estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia , Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem ; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

De acuerdo a lo que precisaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, a partir de las 13 los integrantes que se vieron las caras en el despacho del jefe de Gabinete Diego Santilli analizaron implementar una coordinación por posibles efectos de El Niño.

En ese ámbito, se informó que durante la primera semana de agosto, la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete y el ministerio de Seguridad participarán de una reunión coordinada por el AFE en la provincia del Chaco junto a autoridades del NEA, para abordar los posibles efectos climáticos asociados a dicho fenómeno.

En la reunión, el órgano también se dedicó a repasar los proyectos que impulsa el Poder Ejecutivo y que todavía no lograron sanción en el Congreso. Uno de ellos es la l ey de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el cual todavía debe contar con el visto bueno del Senado. En ese sentido, se repasaron las conversaciones con los integrantes de la cámara alta de cara al debate parlamentario, previsto para este jueves.

Sobre el proyecto de modificación de Inocencia Fiscal, el oficialismo confirmó que, hacia mediados de la próxima semana, se realizará una conferencia de prensa en el ministerio de Economía “en la que se presentarán los detalles del proyecto de modificación del régimen de Inocencia Fiscal, que ingresa para su tratamiento a la cámara de Diputados”.

Otro tema que tocó la Mesa Política fue el status de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Durante el encuentro, tomó la palabra el ministro de Economía, Luis Caputo, para exponer los avances en la elaboración de la iniciativa que Javier Milei dio a conocer ante los legisladores.

“La intención es que la iniciativa ingrese al Congreso durante el mes de agosto. Previamente, el presidente Javier Milei realizará un anuncio oficial, cuyo formato será definido en los próximos días”, precisaron desde Casa Rosada.

Por último, el órgano habló de la visita de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Hubo análisis de la agenda que la líder del organismo internacional realizará el próximo 27 de julio. En dicha jornada, se reunirá con el Presidente, realizará una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, dará una charla magistral en el Palacio Libertad y luego visitará el yacimiento Vaca Muerta como parte de su agenda en Argentina.