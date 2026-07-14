Milei figura entre los mandatarios "peor valorados" de Latinoamérica, según una consultora

Javier Milei volvió a retroceder en el ranking de imagen de presidentes de América Latina . En la medición de julio cayó un puesto respecto del mes anterior y quedó ubicado en el lugar 14 entre los 18 mandatarios evaluados, según un informe de la consultora CB Global Data.

"Sufrió como condenada": indignación por la burla de Milei a Cristina Kirchner tras el triunfo de Argentina

El relevamiento le asignó un 36,8% de imagen positiva y un 61,3% de valoración negativa , lo que arrojó un diferencial de -24,5 puntos. Con esos números, el mandatario argentino quedó entre los cinco presidentes peor calificados de la región, mientras que Nayib Bukele lidera el ranking.

Por debajo de Milei solo aparecen el panameño José Raúl Mulino, el guatemalteco Bernardo Arévalo, el peruano José María Balcázar y la venezolana Delcy Rodríguez, quien cerró el listado con apenas un 22,7% de imagen positiva.

De acuerdo con el estudio, Bukele lidera la medición regional con una imagen positiva del 67,4%, seguido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con 65,1%, mientras que el tercer lugar es para la mandataria de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, con 55,5%.

El informe también muestra que por delante del mandatario argentino aparecen, entre otros, como Yamandú Orsi (Uruguay), Gustavo Petro (Colombia), Daniel Ortega (Nicaragua), Daniel Noboa (Ecuador), José Antonio Kast (Chile), Luis Abinader (República Dominicana) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil).

En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto de la medición anterior, el presidente que registra el mayor crecimiento es el saliente mandatario de Perú, José María Balcázar (la electa Keiko Fujimori asumirá el 28 de julio), con una suba de +4,8 puntos porcentuales.

En contraste, la venezolana Rodríguez presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de -6,8 puntos porcentuales respecto de la medición del mes pasado.

El relevamiento se realizó entre el 3 y el 8 de julio en 18 países de América Latina mediante entrevistas online, con muestras de entre 4.625 y 6.271 casos por país, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 1,2% a ±1,4%.