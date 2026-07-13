13 de julio de 2026 - 17:51

"Sufrió como condenada": indignación por la burla de Milei a Cristina Kirchner tras el triunfo de Argentina

El presidente chicaneó a la expresidente en sus redes sociales. Su posteo generó repercusiones entre los seguidores libertarios y opositores.

Milei se burló de Cristina Kirchner tras la clasificación de la Selección Argentina.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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El presidente publicó una frase con la que hizo referencia directa a la situación judicial de la expresidenta, quien cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica. El mensaje no pasó desapercibido y rápidamente generó repercusiones entre los seguidores libertarios y opositores.

La burla de Milei contra Cristina Kirchner

Cabe mencionar que en el mandatario nacional es costumbre utilizar las redes sociales, especialmente X, para dejar mensajes de opinión o indirectas para un sector en particular. En este caso, el posteo contra la exvicepresidente generó opiniones cruzadas entre los usuarios. Los mileistas festejaron el posteo.

“Dice Cristina que, viendo el partido, sufrió como una condenada”, publicó, en esta ocasión en su cuenta oficial de Instagram. La burla del presidente es en clara referencia a la situación de CFK, que cumple su condena de 6 años de prisión en la causa Vialidad en su residencia del barrio porteño de Constitución.

Por decisión de la justicia, la ex mandataria lleva una tobillera electrónica. El pasado 12 de junio, la Cámara Federal de Casación Penal impugnó el recurso presentado por la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner y, por mayoría, confirmó las condiciones de su prisión domiciliaria, por lo que CFK seguirá con tobillera electrónica y bajo el régimen de autorización de visitas dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 2.

Así festejó el Gobierno el triunfo de Argentina

El sufrido triunfo de la Selección Argentina sobre Suiza también tuvo su repercusión en la Casa Rosada. Ni bien se terminó el partido, Javier Milei y Victoria Villarruel recurrieron a las redes sociales para celebrar la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a las semifinales del Mundial 2026.

Los mensajes reflejaron estilos completamente distintos. Mientras que Milei publicó una frase cargada de euforia y fiel a su lenguaje habitual con la que se hizo conocido, Villarruel compartió una imagen de los festejos y eligió destacar al plantel por representar un motivo de orgullo para todos los argentinos.

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