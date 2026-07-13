Luis Petri activó en Mendoza el operativo "Milei 2027" con un guiño a la reelección presidencial

A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027 , el diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri, se convirtió en el primer dirigente mendocino en hacer público un mensaje en favor de la reelección de Javier Milei .

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Lo hizo a través de una publicación en sus redes sociales, pocos días después de que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , anunciara que el principal objetivo político del oficialismo es construir el camino para que el jefe de Estado busque un segundo mandato.

El gesto del legislador nacional no pasó inadvertido porque se produjo en medio de la estrategia que comenzó a desplegar la Casa Rosada de cara a las elecciones de 2027 y mientras el Gobierno nacional negocia con gobernadores y sectores aliados una reforma electoral que tiene entre sus principales objetivos la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En el video compartido por Petri se lo observa preparando un mate en una finca mendocina, acompañado por la canción "Arrancámelo", del artista Wos . Sin embargo, el detalle central de las imágenes aparece en el mate que utiliza el diputado nacional, donde puede leerse la inscripción " Milei 2027, presidente ".

La publicación está acompañada por una frase que también apunta al escenario político. "No me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar", escribió el exministro de Defensa de la Nación al difundir el video.

Aunque Petri no realizó una declaración política explícita sobre la reelección presidencial, la inscripción elegida para el mate se interpreta como el primer respaldo público de un dirigente mendocino a la estrategia electoral que comenzó a impulsar el oficialismo nacional para los comicios de 2027.

El mensaje de Karina Milei

La publicación del diputado mendocino llega pocos días después de que Karina Milei hiciera explícito el objetivo político del Gobierno nacional.

Durante su participación en la Escuela de Cuadros de La Libertad Avanza realizada en Misiones, la secretaria general de la Presidencia sostuvo: "Mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que mi hermano sea reelecto en 2027".

Las declaraciones marcaron el inicio formal del operativo reelección dentro del oficialismo. Desde distintos sectores de la Casa Rosada sostienen que la continuidad de Javier Milei es la principal prioridad política del Gobierno y que todas las decisiones vinculadas al armado electoral comenzarán a ordenarse bajo ese objetivo.

En ese marco, el gesto de Petri aparece alineado con la estrategia nacional y representa la primera manifestación pública de un dirigente mendocino en sintonía con ese mensaje.

Discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa en el Congreso. Foto: Federico Lopez Claro

La discusión por las PASO

La publicación también coincide con una etapa de negociaciones entre el Gobierno nacional y los gobernadores para avanzar con la reforma electoral.

La administración de Milei busca impulsar la eliminación definitiva de las PASO y, al mismo tiempo, explora distintas herramientas para construir acuerdos políticos con las provincias que permitan reunir las mayorías necesarias en el Congreso.

Dentro de esas conversaciones también aparece la posibilidad de introducir modificaciones al sistema electoral para facilitar entendimientos con mandatarios provinciales y fuerzas políticas aliadas.

La discusión ocupa un lugar central en la agenda del oficialismo nacional, que pretende avanzar con esa reforma antes de comenzar el armado definitivo para las elecciones de 2027.

Mendoza mantiene las primarias

Mientras la Casa Rosada impulsa la eliminación de las PASO, Mendoza ya fijó una posición diferente. La semana pasada, el gobernador Alfredo Cornejo confirmó que la provincia mantendrá las elecciones primarias y descartó, por ahora, acompañar una eventual suspensión del sistema.

La definición se conoció durante una reunión que mantuvo con el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, quien visitó Mendoza para abordar distintos temas vinculados al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

Consultado sobre el escenario político, Cornejo fue categórico: "En Mendoza no vamos a suspender las PASO. En la provincia va a haber elecciones primarias". Al mismo tiempo, aclaró que podrían analizarse otras modificaciones al régimen electoral, aunque descartó eliminar las primarias.

La postura del mandatario provincial introduce una diferencia con la estrategia que impulsa la Nación, en momentos en que el Gobierno busca el respaldo de los gobernadores para avanzar con la reforma.

Alfredo Cornejo participó en Tucumán de la tradicional vigilia por el Día de la Independencia, junto a Javier Milei. X / @alfredocornejo

Petri también mira al 2027

La publicación de Petri también adquiere relevancia por el escenario político mendocino. El diputado nacional es uno de los dirigentes que aparecen mencionados dentro del oficialismo como posibles aspirantes a la Gobernación en las elecciones provinciales de 2027.

En ese grupo también figuran el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez; el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar; y el titular de la cartera de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.

Si bien todavía falta más de un año para el inicio formal del calendario electoral y no existen definiciones sobre las candidaturas, los distintos sectores de Cambia Mendoza ya comienzan a proyectar los nombres que podrían disputar la sucesión de Cornejo.

En ese contexto, el mensaje difundido por Petri no solo acompaña la estrategia nacional de La Libertad Avanza de instalar la reelección de Milei, sino que también se produce en momentos en que empiezan a perfilarse los dirigentes que podrían protagonizar la discusión por la gobernación de Mendoza en 2027.