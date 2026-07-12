Milei acelera la reforma del Banco Central y reúne otra vez a legisladores libertarios

El presidente Javier Milei encabezará este lunes una nueva reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza para avanzar en la estrategia legislativa destinada a impulsar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) . Se trata de uno de los proyectos que el Gobierno considera prioritarios para esta etapa de gestión.

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Según trascendió, el encuentro se desarrollará desde las 15 en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada y tendrá como eje la presentación de los principales lineamientos de la iniciativa, además del análisis del camino parlamentario que buscará recorrer el oficialismo para conseguir su aprobación en el Congreso.

La convocatoria también incluirá al equipo político y legislativo que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , junto a funcionarios del Poder Ejecutivo que participan en la coordinación parlamentaria.

Durante los últimos días, el mandatario volvió a defender públicamente la necesidad de modificar el funcionamiento del Banco Central y cuestionó la actual normativa que regula al organismo. En ese marco, sostuvo que la entidad debe concentrarse exclusivamente en preservar el valor de la moneda y rechazó la posibilidad de que continúe financiando al Estado mediante emisión monetaria.

La iniciativa es elaborada por Milei junto al presidente del BCRA , Santiago Bausili , el ministro de Economía, Luis Caputo , y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , quienes trabajan en la redacción definitiva del proyecto que posteriormente será enviado al Congreso.

Entre los principales cambios previstos figura la eliminación de los cinco objetivos actuales de la Carta Orgánica para reemplazarlos por un único mandato orientado a preservar el valor de la moneda.

Además, el proyecto contempla prohibir expresamente la utilización de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y establecer mayores restricciones para la remoción del presidente y del directorio del Banco Central, con el objetivo de fortalecer la independencia institucional del organismo.

Banco Central.

Otro de los ejes de la reforma apunta a impedir la distribución de utilidades contables, salvo en circunstancias excepcionales vinculadas a procesos de deflación, y eliminar el mecanismo de letras intransferibles utilizado históricamente para asistir financieramente al Estado.

La propuesta también incorpora un esquema de sanciones penales para los funcionarios que vulneren la autonomía del Banco Central o habiliten mecanismos de emisión destinados a financiar el gasto público.

Shutdown

En paralelo, el Gobierno analiza incluir el denominado mecanismo de "shutdown", que obligaría al Poder Ejecutivo a restringir el funcionamiento del Estado cuando se agoten las partidas autorizadas en el Presupuesto aprobado por el Congreso.

Por el momento, el Ejecutivo aún no definió si el proyecto ingresará por la Cámara de Diputados o por el Senado, ni la fecha en la que será remitido al Poder Legislativo. Esas definiciones forman parte de la estrategia política que continuará analizándose en las próximas reuniones del oficialismo.

La nueva convocatoria con legisladores representa el segundo encuentro de este tipo en pocas semanas y forma parte de la intención del Gobierno de acelerar su agenda parlamentaria con vistas a la discusión de las principales reformas económicas e institucionales.