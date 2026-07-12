Milei pone en marcha el "plan de reelección" y negocia con gobernadores bajo una condición

El Gobierno libertario empezó a mover las piezas de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Con Karina Milei al frente de la estrategia política, el oficialismo trabaja en la construcción del camino hacia una eventual “reelección de Javier Milei” y abrió la etapa de negociaciones con gobernadores y sectores aliados.

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La secretaria general de la Presidencia dejó en claro el objetivo durante su participación en la Escuela de Cuadros libertaria hecha en Misiones. "Mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que mi hermano sea reelecto en 2027" , afirmó, marcando el rumbo que seguirá La Libertad Avanza.

Como contó Noticias Argentinas, el Poder Ejecutivo lanzó una advertencia a los mandatarios provinciales que aspiren a cerrar acuerdos con el Gobierno. Como condición deberán acompañar la reforma electoral , en particular la eliminación de las PASO, una tarea que con el paso de los días parece complejizarse.

“La única prioridad es la reelección de Milei”, expuso un colaborador del oficialismo ante esta agencia. Se trata de una premisa compartida en las dos tribus en pugna que integran la administración libertaria. Sin embargo, la afirmación reeditó un viejo debate: el del vínculo con las provincias, en particular con los aliados.

Mientras la menor de los Milei está abierta a negociar con “los que haga falta”, y de manera sectorizada; el asesor presidencial, Santiago Caputo, apuesta a hacerlo con la mayor cantidad posible y de forma global.

A diferencia de 2025, en Casa Rosada saben que la elección presidencial tiene otra tónica que las legislativas por lo que anticipan que están más abiertos a acordar con los gobernadores que respalden los proyectos que giren al Congreso.

Pese a que el calendario electoral aún no está definido, Eduardo “Lule” Menem y Diego Santilli, los funcionarios designados para la tarea, ya activan contactos para aceitar las vías de comunicación.

El santafesino Maximiliano Pullaro fue de los últimos en visitar al flamante jefe de Gabinete, y según supo esta agencia, el escenario electoral fue parte del temario. Aunque se retiró sin prestar declaraciones, por estas horas, el oficialismo se inclinaría en competir en Santa Fe con candidato propio. Algo similar descuentan que ocurra en la provincia de Córdoba.

Si bien el grueso de las definiciones están postergadas para después del Mundial, que culmina la próxima semana, hay algunas precisiones como la idea de competirle al peronismo en sus territorios y la posibilidad de sentarse a conversar con los aliados. No obstante, aclaran que las negociaciones se darán “provincia por provincia”.

Sobre el cierre de la semana pasada, el Presidente logró una foto con 13 mandatarios provinciales en la Casa Histórica de Tucumán, en lo que configura además un cambio en la dinámica de la administración libertaria que parece haber dado vuelta la página y retomado el sendero del diálogo y la conciliación.