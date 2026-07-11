Javier Milei moderó sus críticas a la Iglesia a meses de una posible visita del Papa León XIV

El presidente Javier Milei decidió en las últimas semanas guardar sus críticas contra la Iglesia Católica , las cuales apuntan a que los representantes eclesiásticos juegan por y para el peronismo y están a favor del crecimiento de la pobreza. Sin embargo, el mandatario habría preferido evitar esas aseveraciones a meses de una casi segura visita del Papa León XIV a Argentina.

Javier Milei convocó a todo su Gabinete para avanzar con la reforma del BCRA

Según señalan desde la Agencia Noticias Argentinas, al economista no le agradan las críticas que sostienen distintos sectores del clero al considerar que “juegan políticamente” para el sector más representativo de la oposición. En esta línea, siente que su gestión en torno a la baja de la pobreza, del 52% al 28% de acuerdo a la estadística oficial, no es valorada por las autoridades.

Esta situación se vio reflejada en la la homilía del arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , en el Tedeum del 25 de mayo, donde cuestionó “el terrorismo de las redes sociales”. Milei habría interpretado una indirecta hacia su accionar en X, plataforma en la que se expresa de manera cabal.

El día posterior, cuando le preguntaron por lo que dijo García Cuerva en una entrevista, el jefe de Estado decidió no polemizar. Eligió un tono amable y aseguró que no se sintió atacado por el mensaje de García Cuerva: “No tengo nada de qué quejarme. Abre un diálogo y un debate, me parece súper valioso”.

En el último Tedeum, el pasado 9 de julio, el líder del arzobispado porteño volvió a hablar de la cuestión social. Mencionó en su alocución la necesidad de "terminar con los agravios, las descalificaciones al otro y la mezquindad política".

Además, hizo una ferviente defensa de "ser honesto" en la gestión pública, tras el escándalo del caso Manuel Adorni, y llamó a atender "a pobres, enfermos, discapacitados y de quienes claman pidiendo ayuda, porque nadie es descartable”.

Javier Milei no respondió a las críticas del arzobispo Jorge García Cuerva sobre su gestión. Noticias Argentinas

Ante estas críticas, el mandatario se mostró cálido con las autoridades de la Iglesia y tampoco se sobrevolaron respuestas por lo bajo, algo que sí sucedió en mayo pasado.

Ante la consulta de Agencia Noticias Argentinas, en Casa Rosado subrayaron que la relación con la Iglesia “es cordial e institucional”.

El gesto del jefe de Estado apareció luego de otros significativos por parte del oficialismo en los últimos meses en torno a la Iglesia. Por ejemplo, el pasado 1 de junio, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue recibida por el Papa.