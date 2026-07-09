Javier Milei convocó a todo su Gabinete para avanzar con la reforma del BCRA

Tras el Tedeum de 9 de julio, el presidente Javier Milei convocó a su Gabinete para tratar el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) . Fue la primera reunión de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete luego de la salida de Manuel Adorni, quien presentó la renuncia en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario llamó esta mañana al equipo completo para reunirse con el objetivo de conocer los primeros puntos del ante proyecto de ley de reforma del BCRA que está trabajando el Ejecutivo y cuyo anuncio oficial se prevé para las próximas semanas.

El pasado martes, Milei recibió en la quinta de Olivos al equipo económico para avanzar en el diseño del articulado, uno de los objetivos que trazó la administración libertaria.

Junto a los hermanos Javier y Karina Milei, el funcionario dio asistencia el equipo completo. Estuvieron presentes los ministros Luis Caputo (Economía), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa), Juan Bautista Mahiques (Justicia), y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Este miércoles se llevó a cabo la primera reunión de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete luego de la salida de Manuel Adorni | Imagen ilustrativa

Pero también el asesor presidencial , Santiago Caputo; la secretaria de Legal y Técnica, Maria Ibarzabal Murphy ; el titular de la Cámara de Diputados , Martín Menem ; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el vocero, Adrián Ravier; y los senadores Patricia Bullrich y Bartolomé Abdala.

En la previa, la plana completa del poder salió al balcón de Casa Rosada para saludar a las personas que se aglutinaban en Plaza de Mayo.

La vigilia en Tucumán

Antes de regresar a Buenos Aires, Milei encabezó los actos centrales por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán, donde el Gobierno reunió a una docena de gobernadores que mantienen diálogo con la administración nacional.

Javier Milei brindó un discurso por el 210° aniversario del Día de la Independencia en Tucumán. Oficina del Presidente

Entre los mandatarios presentes estuvieron el anfitrión Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), quienes participaron de la tradicional vigilia por los 210 años de la firma del Acta de la Independencia.

La actividad formó parte de la agenda oficial organizada por la Casa Rosada para conmemorar una de las fechas más significativas del calendario patrio, en un escenario marcado por las negociaciones políticas entre el Gobierno nacional y las provincias.