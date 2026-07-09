El misterioso Santiago Caputo reafirmó su respaldo a Milei: "Viviré y moriré en mi puesto"

El asesor presidencial que integra el triángulo de hierro junto a los Milei publicó una foto en su cuenta de X y ratificó su compromiso con el Gobierno libertario.

El enigmático Santiago Caputo volvió a expresar públicamente su lealtad a Javier Milei con un mensaje en sus redes sociales. El asesor presidencial publicó una imagen en la que aparece detrás del mandatario y acompañó la foto con una frase contundente: "Viviré y moriré en mi puesto".

Es importante remarcar que Caputo integra el denominado "triángulo de hierro" junto a Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei -el Jefe-. A pesar de que no ocupa un cargo ministerial, se mantiene como uno de los dirigentes con mayor influencia en las principales decisiones del Gobierno.

Desde diciembre de 2023, su rol de asesor externo le permitió formar parte del círculo rojo del Jefe de Estado, al mismo tiempo en que logró tener una gran influencia sobre el Gabinete. Su llegada a la mesa chica se consolidó gracias a la confianza ciega que le tienen los Milei.

“I shall live and die at my post”. pic.twitter.com/w9iPKGraWP — Santi C. (@slcaputo) July 9, 2026 El “arquitecto”, según lo califica el propio Milei Para Caputo, Milei lidera el Gobierno “más transparente de la historia argentina” y afirma que su objetivo principal es que se convierta en “el mejor” mandatario, a través de las modificaciones legislativas y estructurales que se necesitan hacer en la Argentina para que sea “el país más libre del mundo”.

La relación con Caputo fue previa a la llegada de Milei a la presidencia. Incluso, su vínculo fue clave para convencerlo de lanzar su candidatura. Una vez ganadas las elecciones, él aseguró que la campaña política y la gestión libertaria son “indivisibles” y lo fundamentó en que toda su estrategia se reflejó en el éxito de las reformas que llevaron al Congreso.