9 de julio de 2026 - 18:51

El misterioso Santiago Caputo reafirmó su respaldo a Milei: "Viviré y moriré en mi puesto"

El asesor presidencial que integra el triángulo de hierro junto a los Milei publicó una foto en su cuenta de X y ratificó su compromiso con el Gobierno libertario.

La foto publicada por Santiago Caputo.

La foto publicada por Santiago Caputo.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El enigmático Santiago Caputo volvió a expresar públicamente su lealtad a Javier Milei con un mensaje en sus redes sociales. El asesor presidencial publicó una imagen en la que aparece detrás del mandatario y acompañó la foto con una frase contundente: "Viviré y moriré en mi puesto".

Leé además

El asesor presidencial desmintió haber pedido la Jefatura de Gabinete y respondió con críticas a las fuentes periodísticas.

Santiago Caputo desmintió a un reconocido periodista tras la designación de Santilli como jefe de Gabinete
Javier Milei convocó a todo su Gabinete para avanzar con la reforma del BCRA

Javier Milei convocó a todo su Gabinete para avanzar con la reforma del BCRA

Por Redacción Política

Es importante remarcar que Caputo integra el denominado "triángulo de hierro" junto a Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei -el Jefe-. A pesar de que no ocupa un cargo ministerial, se mantiene como uno de los dirigentes con mayor influencia en las principales decisiones del Gobierno.

Desde diciembre de 2023, su rol de asesor externo le permitió formar parte del círculo rojo del Jefe de Estado, al mismo tiempo en que logró tener una gran influencia sobre el Gabinete. Su llegada a la mesa chica se consolidó gracias a la confianza ciega que le tienen los Milei.

El “arquitecto”, según lo califica el propio Milei

Para Caputo, Milei lidera el Gobierno “más transparente de la historia argentina” y afirma que su objetivo principal es que se convierta en “el mejor” mandatario, a través de las modificaciones legislativas y estructurales que se necesitan hacer en la Argentina para que sea “el país más libre del mundo”.

La relación con Caputo fue previa a la llegada de Milei a la presidencia. Incluso, su vínculo fue clave para convencerlo de lanzar su candidatura. Una vez ganadas las elecciones, él aseguró que la campaña política y la gestión libertaria son “indivisibles” y lo fundamentó en que toda su estrategia se reflejó en el éxito de las reformas que llevaron al Congreso.

Caputo había conocido al exlegislador porteño, que luego fue expulsado de LLA, Ramiro Marra, cuando estudiaban en el colegio Manuel Belgrano. Tanto Marra como Eugenio Casielles, otro ex legislador libertario, fueron quienes lo acercaron a la campaña legislativa de Milei en 2021.

Entre los años 2022 y 2023, se encargó del desarrollo estratégico de su candidatura al punto de volverse indispensable y ser calificado por el propio Presidente como “el verdadero arquitecto” de la victoria libertaria.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La resolución beneficia a usuarios de ambos departamentos y mantiene abierta la discusión administrativa por el gasoducto.

Gasoducto del Sur: Enargas levantó la suspensión de nuevas conexiones y General Alvear celebró el fallo

Por Jorge Yori
Alcoholemia. Foto: imagen ilustrativa - archivo Los Andes

Renunció un funcionario provincial tras ser detenido con 2,26 gramos de alcohol en sangre en San Rafael

Por Martín Fernández Russo
tras el desplante del 25 de mayo, milei fue a abrazar a jorge macri y sellaron la reconciliacion en el tedeum del 9 de julio

Tras el desplante del 25 de Mayo, Milei fue a abrazar a Jorge Macri y sellaron la reconciliación en el Tedeum del 9 de Julio

Por Redacción Política
El arzobispo García Cuerva pidió que no se laven las manos ante la pobreza y usó a Messi para pedir unidad

Ante Milei, el arzobispo García Cuerva pidió que "no se laven las manos" ante la pobreza y usó a Messi para pedir unidad

Por Redacción Política