Santiago Caputo desmintió a un reconocido periodista tras la designación de Santilli como jefe de Gabinete

La designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete abrió un nuevo capítulo en la interna del oficialismo luego de que Santiago Caputo saliera a desmentir públicamente una versión difundida por el periodista Carlos Pagni sobre cómo se definió el reemplazo de Manuel Adorni.

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El asesor presidencial utilizó su cuenta de X para responder con ironía a una editorial emitida el lunes por Pagni en el programa " Odisea Argentina" emitido en LN+ , donde el periodista mencionó una versión atribuida al entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

"Me entero por Pagni, que además de tener pésimas fuentes pareciera tener una cierta obsesión medio juvenil conmigo hace tres años, que le pedí la Jefatura de Gabinete a Javier Milei. Lo peor de todo es que no dijo 'El Mago del Kremlin'. Me siento insultado", escribió Caputo, en una publicación que rápidamente tuvo repercusión en el ámbito político.

La respuesta llegó después de que el Gobierno avanzara con la designación de Santilli para ocupar la Jefatura de Gabinete, tras la salida de Manuel Adorni. De acuerdo con lo informado oficialmente, el exministro del Interior asumiría el cargo en las próximas horas, una vez concretada la jura encabezada por el presidente Javier Milei .

Durante su editorial, Carlos Pagni aclaró que la información provenía de fuentes cercanas a Karina Milei y remarcó que podía tratarse de "una versión interesada".

Me entero por Pagni, que además de tener pésimas fuentes pareciera tener una cierta obsesión medio juvenil conmigo hace tres años, que le pedí la Jefatura de Gabinete a @JMilei . Lo peor de todo es que no dijo “El Mago del Kremlin”. Me siento insultado. pic.twitter.com/fCdyBGsDw1

"Cerca de Karina Milei, subrayo esto porque puede ser una versión interesada, dicen que Santiago Caputo le pidió la Jefatura de Gabinete a Javier Milei y este una vez más no se la concedió y decidió poner a Santilli", afirmó el periodista.

En el mismo análisis sostuvo que, pese a que Santilli mantiene un alineamiento político con Karina Milei, también conserva vínculos con Santiago Caputo. Como ejemplo mencionó la relación del futuro jefe de Gabinete con Rodrigo Lugones, socio de Caputo en la consultora Move Group y estratega político de Santilli durante varios años.

El desmentido de Caputo

La publicación del asesor presidencial estuvo orientada a rechazar la versión de que hubiera solicitado convertirse en jefe de Gabinete. Además de negar esa posibilidad, cuestionó las fuentes de Pagni y apeló al sarcasmo al mencionar el apodo de "El Mago del Kremlin", con el que suele ser identificado en el ámbito político.

Hasta el momento, el Gobierno no realizó declaraciones adicionales sobre el intercambio entre el periodista y el asesor presidencial.

Santiago Caputo llegó al Tedeum con look de Peaky Blinders y no pasó desapercibido. Santiago Caputo llegó al Tedeum con look de la serie Peaky Blinders y no pasó desapercibido. x.com/slcaputo

La interna en el oficialismo

El cruce se produjo en un contexto en el que distintos análisis políticos vienen señalando diferencias entre los espacios que responden a Karina Milei y a Santiago Caputo, dos de las figuras de mayor influencia dentro del Gobierno de Javier Milei.

Mientras Karina Milei concentra el armado político y partidario de La Libertad Avanza y tiene un rol central en la definición de candidaturas y alianzas electorales, Caputo continúa siendo uno de los principales asesores del Presidente en materia de estrategia política y comunicación.

En los últimos meses, diversas versiones periodísticas dieron cuenta de desacuerdos entre ambos sectores en torno a la conformación de listas y la toma de decisiones políticas.

En ese marco, la designación de Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete volvió a poner el foco sobre ese equilibrio interno y derivó en el intercambio público entre Caputo y Pagni por la forma en que se habría definido el nombramiento.