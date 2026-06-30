30 de junio de 2026 - 08:01

Santilli se reunirá con Adorni antes de jurar como Jefe de Gabinete en medio de la misión "reordenar el Gobierno"

La jura de Santilli fue reprogramada para hoy a las 17.30.

Santilli se reunirá con Adorni antes de jurar como Jefe de Gabinete

Santilli se reunirá con Adorni antes de jurar como Jefe de Gabinete

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Senado TV
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Los equipos técnicos del entrante Diego Santilli y del saliente Manuel Adorni mantienen reuniones para avanzar en la transición de funciones, mientras que este martes está previsto el encuentro entre ambos dirigentes para coordinar el traspaso.

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Desde el entorno del exfuncionario confirmaron que la reunión se realizará durante la jornada, antes de la jura de Santilli, que fue reprogramada para las 17.30 por cuestiones de agenda.

El martes estará marcado por una intensa actividad en la Casa Rosada. A las 11, el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, ofrecerá su primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo. Más tarde, a las 17.30, Diego Santilli prestará juramento como coordinador de ministerios en el Salón Blanco.

La reunión entre Manuel Adorni y Diego Santilli forma parte del reordenamiento impulsado por el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el objetivo de renovar la gestión y recuperar la iniciativa política y mediática, afectada en las últimas semanas por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al ex vocero presidencial.

El Gobierno oficializó a Diego Santilli

El Gobierno oficializó a Diego Santilli como jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni, según el Decreto 548/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial donde, a través de otro documento se designó al Secretario de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete.

“Acéptase la renuncia presentada por el señor Manuel Adorni al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros”, se indicó en citado Decreto al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, tras lo cual se señaló: “Acéptase la renuncia presentada por el contador público Diego César Santilli al cargo de Ministro del Interior”.

Tras un agradecimiento a ambos funcionarios se oficializó la designación de Santilli en el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros.

También se nombró al Secretario de Comunicación y Prensa

En tanto, a través del Decreto 551/2026 publicado en el Boletín Oficial se le aceptó la renuncia a partir del 25 de junio de 2026, al licenciado Javier Lanari al cargo de Secretario de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

En el escrito firmado por el presidente Javier Milei y por Santili se designó en reemplazo de Lanari a Fabián Horacio Fernández.

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