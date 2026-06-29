29 de junio de 2026 - 10:30

Diego Santilli reveló que Manuel Adorni estaba "anímicamente destruido" al dejar la Jefatura de Gabinete

El flamante jefe de Gabinete se refirió al estado de su antecesor durante su primera declaración pública tras asumir el cargo.

Diego Santilli reveló que Manuel Adorni estaba anímicamente destruido al dejar la Jefatura de Gabinete

Diego Santilli reveló que Manuel Adorni estaba "anímicamente destruido" al dejar la Jefatura de Gabinete

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EFE
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró este lunes que su antecesor, Manuel Adorni, estaba "anímicamente destruido" al momento de dejar el cargo.

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La declaración fue realizada durante su primera aparición pública como jefe de Gabinete, en la que se refirió al proceso de transición dentro del Gobierno nacional.

"Manuel estaba anímicamente destruido", afirmó Santilli al ser consultado por la situación de quien lo precedió en el cargo, aunque no brindó mayores detalles sobre los motivos de esa situación.

Las declaraciones se producen en el marco del reciente recambio de funcionarios en el gabinete del presidente Javier Milei y en medio de una etapa de reorganización de la estructura gubernamental.

Se espera que en las próximas horas Santilli profundice los lineamientos de su gestión y detalle cuáles serán las principales prioridades de la Jefatura de Gabinete.

La salida de Adorni se produjo luego de varios meses de desgaste político y judicial, marcados por la investigación sobre su patrimonio, la polémica en torno a su declaración jurada y fuertes cuestionamientos de la oposición, que incluso impulsó iniciativas para interpelarlo en el Congreso. Finalmente, el funcionario presentó su renuncia mediante una carta dirigida al presidente Milei, en la que denunció una campaña de hostigamiento contra él y su familia.

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Santiago Caputo apuntó contra la oposición tras la renuncia de Adorni: “Ya sé quiénes son”

El asesor presidencial Santiago Caputo lanzó un duro mensaje en redes sociales luego de la renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y cuestionó a dirigentes de la oposición por acusar a La Libertad Avanza de intentar sacar rédito político de la crisis que atravesó el exfuncionario.

“Me gustaría saber quién es el idiota que en estas circunstancias decide que le parece buena idea salir a operar a los propios para sumarse un porotito, flagrantemente desautorizando al Presidente. Bah, en realidad ya sé quiénes son”, escribió Caputo en su cuenta de X, en una publicación realizada después de oficializarse la salida de Adorni.

El mensaje del principal asesor de Javier Milei fue interpretado como una defensa del exjefe de Gabinete y un cuestionamiento a los sectores que, tras la renuncia, realizaron críticas públicas al funcionario o reclamaron nuevas medidas dentro del Gobierno.

El posteo de Caputo se sumó así a las distintas expresiones de respaldo que dirigentes y referentes cercanos al oficialismo realizaron en las últimas horas, en medio de la reconfiguración del Gabinete que lleva adelante el Presidente tras la salida de uno de sus colaboradores más cercanos.

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