El Gobierno designó a un dirigente cercano a Hebe Casado en un área clave que estaba "vacante" desde marzo

El gobierno de Alfredo Cornejo oficializó la designación de Guillermo Fuentes Riva como nuevo director general de Asuntos Gubernamentales del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1148, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

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Fuentes Riva es una de las personas de mayor confianza de la vicegobernadora, Hebe Casado . Hasta su incorporación a Casa de Gobierno se desempeñaba como director de Despacho de la Cámara de Senadores y ahora pasará a conducir un área que permanecía sin un titular desde principios de marzo, cuando Francisco Mondotte presentó su renuncia por "motivos personales".

Desde entonces, la Dirección de Asuntos Gubernamentales continuó funcionando bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, a cargo de Santiago Suárez.

La salida de Mondotte fue comunicada por el Ministerio de Gobierno a través de la red social X. En ese momento, la cartera informó que el funcionario dejaba el cargo por razones personales y agradeció "su compromiso y responsabilidad" durante su gestión.

El ahora funcionario provincial integra las filas del PRO y responde políticamente a Casado. En las elecciones municipales de San Rafael del pasado 22 de febrero formó parte de la lista de convencionales encargados de redactar la Carta Orgánica en el marco del proceso de Autonomía Municipal.

Su salida del Senado también implicará cambios en la Cámara Alta, ya que la Dirección de Despacho de Vicegobernación será ocupada por Nerea Ceschín, otra dirigente cercana a la vicegobernadora.

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Una vez oficializada la designación, Fuentes Rivas expresó su agradecimiento en redes sociales tanto al mandatario provincial como a la vicegobernadora. "Recibo esta responsabilidad con enorme compromiso, dedicación y la convicción de dar lo mejor de mí en esta nueva etapa", expresó el ahora director general de Asuntos Gubernamentales .

Respecto a su paso por la Cámara de Senadores como director de Despacho, Fuentes Rivas definió dicho periodo como "un verdadero privilegio acompañarla durante este tiempo y valoro profundamente la confianza que depositó en mí para asumir esa responsabilidad".

La designación de Fuentes Riva

Según la norma, Fuentes Riva fue designado en el cargo Clase 076 de Director General de Asuntos Gubernamentales, función que desempeñará a partir de la fecha del decreto. La incorporación se concretó luego de completar la documentación requerida para el ingreso a la Administración Pública y de obtener los avales administrativos, legales y presupuestarios correspondientes.

El decreto también dispone una modificación en la planta de personal prevista en el Presupuesto General vigente para 2026. En ese sentido, se suprime un cargo y se crea otro, de acuerdo con la planilla anexa que forma parte de la norma, con el objetivo de adecuar la estructura del ministerio a la nueva designación.

En los considerandos, el Ejecutivo señala que la Subdirección de Personal emitió el informe correspondiente, mientras que la Dirección de Asuntos Jurídicos del ministerio intervino con su dictamen legal. Además, la Contaduría General de la Provincia otorgó el visto bueno a los cálculos presupuestarios, la modificación de la planta de personal y la imputación preventiva del cargo.

Finalmente, la norma establece que el gasto que demande la designación será atendido con partidas del Presupuesto General vigente y ordena comunicar la medida a las áreas de Recursos Humanos y a la Contaduría General de la Provincia para su registración y actualización administrativa.

El decreto