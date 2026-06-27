Manuel Adorni renunció a la jefatura de Gabinete en medio del escándalo por su patrimonio

Manuel Adorni presentó la renuncia como jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, luego de tres meses bajo sospechas y acusaciones de supuesto enriquecimiento ilícito.

Las reacciones del arco político a la renuncia de Manuel Adorni

"El ensañamiento tiene un límite": Manuel Adorni se defendió en su carta de renuncia

El anterior Vocero Presidencial publicó una carta a través de sus redes sociales. "Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor. Fin", escribió en la publicación.

“Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia”, expresó.

Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor. Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY

Además, Adorni aprovechó para defender su gestión durante el Gobierno. “Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas”, sostuvo. En ese marco enumeró una larga serie de versiones que, según afirmó, nunca tuvieron sustento.

“Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas . Llegaron a decir que mi permanencia en el cargo respondía a que los tenía extorsionados a usted y a la Secretaria General de la Presidencia", manifestó.

“El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío. Lo hemos dado todo desde lo estrictamente laboral, pero también desde lo familiar y espiritual”, manifestó el exfuncionario.

Más allá de denunciar ataques mediáticos y difamaciones como los motivos que lo llevaron a tomar la decisión y en medio de una investigación por enriquecimiento, Adorni nunca mencionó a la justicia en su texto de salida.

Su salida se da luego de varios meses de cuestionamientos tanto de la oposición como de la mesa política como Patricia Bullrich, pese a que el Presidente buscaba sostenerlo en el cargo.

El ahora ex funcionario nacional había asumido como vocero presidencial tras la llegada de Milei al gobierno nacional en 2023. Luego a finales de octubre de 2025, se convirtió en jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos.

En marzo pasado, tras un viaje a Nueva York junto a su esposa, Betina Angeletti, comenzaron a sumarse denuncias en su contra y aparecieron indicios de una suba ilícita de su patrimonio.

El futuro del Gabinete y de Adorni

La sucesión parece estar encaminada hacia Diego Santilli, actual ministro del Interior, quien, pese a sus reticencias iniciales por el "calor" del cargo, asoma como el candidato con más consenso.

También suena el nombre de Pablo Quirno, cercano al equipo económico de los Caputo.En cuanto a Adorni, su futuro político podría estar en YPF.

Se especula que los Milei podrían otorgarle un lugar en la petrolera estatal para que cuente con los fondos necesarios para afrontar su defensa legal, lo que indicaría que, pese a la eyección del Gabinete, el vínculo personal no está totalmente roto. Sin embargo, si este nombramiento no se concreta, el ex vocero quedaría, por primera vez, entregado a su propia suerte ante los tribunales.

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