27 de junio de 2026 - 19:36

Las reacciones del arco político a la renuncia de Manuel Adorni

Karina Milei y Patricia Bullrich se expresaron tras la salida del Jefe de Gabinete en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Las reacciones del arco político a la renuncia de Manuel Adorni

Las reacciones del arco político a la renuncia de Manuel Adorni

Foto:

Claudio Fanchi | NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Qué dice la carta de renuncia de Manuel Adorni

"El ensañamiento tiene un límite": Manuel Adorni se defendió en su carta de renuncia
Manuel Adorni renunció a la jefatura de Gabinete

Manuel Adorni renunció a la jefatura de Gabinete en medio del escándalo por su patrimonio

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, respaldó públicamente al ex jefe de Gabinete. La hermana del Presidente publicó un mensaje de apoyo en el que reivindicó su trabajo dentro del Gobierno y lamentó las circunstancias que derivaron en su salida.

“Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarinaMileiOk/status/2070985937161445801?s=20&partner=&hide_thread=false

La secretaria General definió a Adorni como “una persona íntegra, valiosa y muy querida” por el equipo de Gobierno y aseguró que su decisión de renunciar cuenta con el acompañamiento de la Casa Rosada.

La funcionaria hizo referencia directa a los argumentos expuestos por Adorni en su carta dirigida al Presidente, donde explicó que decidió abandonar la Jefatura de Gabinete debido al impacto que los ataques públicos tuvieron sobre su entorno familiar.

“Sabemos del difícil —e inmerecido— momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo”, afirmó Karina Milei.

Por su parte, el presidente Javier Milei se limitó a únicamente repostear la carta de salida de Adorni.

Por otro lado, la senadora Patricia Bullrich se refirió a la salida de Adorni con un posteo breve pero contundente, luego de haberse mostrado crítica con la continuidad del exfuncionario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2070986451357970887?s=20&partner=&hide_thread=false

"La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo", escribió Bullrich.

Por otro lado, la Unión Cívica Radical (UCR) publicó en un comunicado que la renuncia de Manuel Adorni “debió producirse hace meses” y denunció “un crecimiento patrimonial inexplicable y una sucesión de mentiras que, lejos de aportar claridad, sólo sembraron más confusión”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UCRNacional/status/2070987676749300026?s=20&partner=&hide_thread=false

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Gobierno deberá cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario tras el fallo de la Corte Suprema

Tras el fallo de la Corte, el Gobierno ajusta las cuentas para cumplir con el Financiamiento Universitario

Por Redacción Política
Milei define la salida de Adorni en las próximas horas

Milei define el futuro de Manuel Adorni en una reunión clave en Olivos

Por Redacción Política
Pidieron la detención de Martín Insaurralde y de Jésica Cirio por la causa de enriquecimiento ilícito.

Pidieron la detención de Martín Insaurralde y Jésica Cirio por la causa de enriquecimiento ilícito

Por Redacción Política
Crecen los cuestionamientos al jefe de gabinete, Manuel Adorni

Horas decisivas para Manuel Adorni: rumores de salida, posibles reemplazos y reunión con Milei

Por Redacción Política