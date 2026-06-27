Las reacciones del arco político a la renuncia de Manuel Adorni

La renuncia de Manuel Adorni a la jefatura de Gabinete generó distintas reacciones en el arco político, con funcionarios que lo defendieron y otros con claras críticas al ahora exfuncionario del Gobierno.

Manuel Adorni renunció a la jefatura de Gabinete en medio del escándalo por su patrimonio

"El ensañamiento tiene un límite": Manuel Adorni se defendió en su carta de renuncia

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, respaldó públicamente al ex jefe de Gabinete. La hermana del Presidente publicó un mensaje de apoyo en el que reivindicó su trabajo dentro del Gobierno y lamentó las circunstancias que derivaron en su salida.

“Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”, expresó.

La secretaria General definió a Adorni como “una persona íntegra, valiosa y muy querida” por el equipo de Gobierno y aseguró que su decisión de renunciar cuenta con el acompañamiento de la Casa Rosada.

Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven. Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido–… https://t.co/2TJlK7eTv5

La funcionaria hizo referencia directa a los argumentos expuestos por Adorni en su carta dirigida al Presidente, donde explicó que decidió abandonar la Jefatura de Gabinete debido al impacto que los ataques públicos tuvieron sobre su entorno familiar.

“Sabemos del difícil —e inmerecido— momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo”, afirmó Karina Milei.

Por su parte, el presidente Javier Milei se limitó a únicamente repostear la carta de salida de Adorni.

Por otro lado, la senadora Patricia Bullrich se refirió a la salida de Adorni con un posteo breve pero contundente, luego de haberse mostrado crítica con la continuidad del exfuncionario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2070986451357970887?s=20&partner=&hide_thread=false La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 27, 2026

"La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo", escribió Bullrich.

Por otro lado, la Unión Cívica Radical (UCR) publicó en un comunicado que la renuncia de Manuel Adorni “debió producirse hace meses” y denunció “un crecimiento patrimonial inexplicable y una sucesión de mentiras que, lejos de aportar claridad, sólo sembraron más confusión”.