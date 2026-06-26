Pidieron la detención de Martín Insaurralde y Jésica Cirio por la causa de enriquecimiento ilícito

El fiscal Sergio Mola pidió la detención del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y de su expareja y modelo Jésica Cirio, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El video con dólares de Jésica Cirio desató un fuerte rechazo en redes y tuvo 66% de menciones negativas

El pedido se produjo luego de que la investigación cobrara un nuevo impulso tras la difusión de un video protagonizado por Jésica Cirio, expareja del exfuncionario, en el que se observan varios fajos de dólares guardados en un vestidor .

Ahora será el juez federal Luis Armella quien deberá analizar el planteo del fiscal y resolver si hace lugar o no a la solicitud de detención.

El video completo de Jesica Cirio mostrando millones de dólares en el vestidor de Insaurralde. Con su voz en off cuenta todo. “Todo el cajón y del otro lado. Todo. Y abajo, y más abajo. Tiene esa profundidad”. pic.twitter.com/yKyRSBHn4S

El expediente comenzó en septiembre de 2023 luego de que se difundieran imágenes de Insaurralde disfrutando de un viaje por el Mediterráneo a bordo del yate "Bandido", junto a la modelo Sofía Clerici .

La repercusión pública de esas imágenes d erivó en la renuncia de Insaurralde a la Jefatura de Gabinete bonaerense y dio inicio a una investigación judicial destinada a determinar si su patrimonio era compatible con sus ingresos como funcionario .

Martín Insaurralde y el escándalo con su presunto enriquecimiento ilícito saltó por las fotos en el yate con Sofía Clerici.

La presunta participación de Jésica Cirio

En paralelo, hace cuatro días la Justicia allanó dos domicilios vinculados a Jésica Cirio y a su expareja, Elías Piccirillo, luego de que trascendieran las imágenes en las que aparecen importantes cantidades de dólares guardadas en bolsas plásticas transparentes.

En ese contexto, el fiscal Mola también solicitó la realización de un peritaje técnico sobre los videos difundidos durante el fin de semana con el objetivo de establecer el monto aproximado del dinero que aparece en las grabaciones.

Tras los procedimientos judiciales, Cirio entregó su teléfono celular bajo cadena de custodia. El dispositivo quedó en manos de peritos informáticos, que trabajan para recuperar los metadatos de los archivos originales y determinar la fecha en que fueron grabados los videos, así como su procedencia.

Jesica Cirio entregó su celular a la Justicia tras la difusión de videos con dólares Jesica Cirio entregó su celular a la Justicia tras la difusión de videos con dólares.

Por otra parte, y por medio de un descargo público, Cirio afirmó que los fondos provienen de su actividad privada desde los 18 años. Además, indicó que el material audiovisual sufrió “manipulaciones digitales” y que también ella misma sufre intentos de extorsión con esas imágenes desde hace más de un año.

Actualmente, la modelo está imputada en la causa contra Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y, por ese motivo, la investigación busca determinar si participó en maniobras de blanqueo de activos y si puede justificar el incremento de un patrimonio desproporcionado.

Cómo avanza la causa

La Justicia ordenó la realización de una inspección ocular a la vivienda del barrio privado "Fincas de San Vicente" para "constatar si las imágenes del video divulgado en los medios de comunicación, o bien, los que sean agregados a la presente, han sido obtenidas en ese lugar".

Además, a partir de la semana que viene comenzarán las declaraciones en las que se presentarán como testigos los policías que participaron en 2023 del allanamiento a la casa de Insaurralde, otros testigos que participaron del procedimiento y dos empleadas que trabajaron en el lugar.

Según informaron, el objetivo es que "manifiesten como estaba dispuesto el lugar en aquella oportunidad y si el espacio del cambiador que se observa en las imágenes publicadas por los medios de comunicación responde al sitio que observaron durante el procedimiento".

En este marco, Gendarmería Nacional se llevó los libros de visita del barrio para determinar si ingresó personal a la vivienda para realizar refacciones. Tanto la defensa de Martín Insaurralde y como la de Jésica Cirio pidieron la nulidad de algunas pruebas que están en el expediente.