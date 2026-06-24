El video con dólares de Jésica Cirio desató un fuerte rechazo en redes y tuvo 66% de menciones negativas

La filtración del nuevo video que exhibe fajos de dólares vinculados a la conductora Jésica Cirio y al exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, generó un impacto masivo e inmediato en el ecosistema digital. Así lo demostró una radiografía digital elaborada por la consultora Enter Comunicación, que analizó el comportamiento de las audiencias en redes sociales tras la difusión de las imágenes.
De acuerdo con el relevamiento al que tuvo acceso Agencia Noticias Argentinas, entre el 20 y el 22 de junio el contenido audiovisual acumuló un total de 321.000 menciones provenientes de 189.000 usuarios únicos. El informe destaca que el volumen de la conversación digital alcanzó una paridad casi exacta con la agenda oficialista de semanas previas.
Específicamente, igualó el pico registrado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, el pasado 11 de junio (323.000 menciones) a raíz de las discusiones sobre su Declaración Jurada. Sin embargo, los analistas en el documento marcaron una diferencia clave: mientras que el interés por el funcionario nacional decayó rápidamente, el “efecto visual” del dinero en el caso Insaurralde sostuvo un flujo intenso y constante durante tres jornadas consecutivas.
Más de 60% de menciones negativas
En relación al sentimiento de las interacciones, el estudio expone un marcado predominio del rechazo. El 66,2% de las menciones se tipificó como “Negativo”, caracterizado por un repudio absoluto, sospechas sobre el origen de los fondos y demandas generalizadas de avances en el expediente judicial.
Según la consultora, este golpe reputacional salpicó de manera directa al peronismo bonaerense y al kirchnerismo. En tanto, el 32,7% se mantuvo en una franja “Neutral/Informativa”, traccionada por el interés periodístico en las novedades del caso, los peritajes y eventuales allanamientos. Por último, un sector marginal del 1,1% se ubicó en el espectro “Positivo/Defensivo”, intentando instalar la hipótesis de una supuesta operación de prensa.
Jésica Cirio y Martín Insaurralde estarían reconciliados
Los videos muestran a Jésica Cirio con bolsas llenas de dólares en la casa de Martín Insaurralde
Predominio del eje corrupción y fuerte cruce político en redes
El desglose temático de la conversación digital se dividió en cinco ejes principales (con tópicos solapados). El primero fue Corrupción (61%), el vector principal de la discusión, centrado en el presunto lavado de activos y el impacto simbólico de observar el efectivo oculto.
Le siguió Cirio, descargo y extorsión (46,5%): Focalizado en el rol patrimonial de la conductora y en las especulaciones sobre los motivos reales detrás de la filtración del material. Después figura Comparación con Adorni / “Doble vara” (34,5%): Un contrapunto cruzado donde el oficialismo utilizó las imágenes para diluir las críticas al vocero (contrastando la obscenidad de los montos exhibidos), mientras que la oposición buscó equiparar la necesidad de rendición de cuentas de ambos sectores.
Judicialización (23,7%) fue otro, con un debate enfocado en el valor técnico y legal del video como prueba material dentro de la causa penal. Por último aparece crítica política (23,5%), con la reactivación del descontento y cuestionamientos institucionales dirigidos hacia la estructura del Partido Justicialista y sus dirigentes.