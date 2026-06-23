Jesica Cirio entregó su celular a la Justicia tras la difusión de videos con dólares.

La conductora y modelo Jesica Cirio entregó su teléfono celular a la Justicia, junto con la clave de acceso y bajo cadena de custodia, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que tiene como principal imputado al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde . Además, fijó su domicilio.

Jésica Cirio habló tras los videos con bolsas de dólares y denunció que fue víctima de "extorsión"

La Justicia intimó a Jésica Cirio a entregar su celular tras los videos de los dólares en el vestidor

La medida se concretó luego de que el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, intimara a la conductora a presentar el dispositivo en un plazo de 24 horas . El magistrado había ordenado a la Gendarmería Nacional proceder al secuestro del teléfono en caso de localizarla en la vía pública.

TN informó que fue el abogado de Cirio el que entregó el aparato junto a la contraseña de acceso y compliendo con todos los protocolos necesarios para garantizar la preservación del equipo y de la información almacenada. Ahora el celular será sometido a peritajes para determinar si contiene material vinculado a los videos que se difundieron recientemente y que fueron incorporados al expediente judicial.

Las imágenes muestran a la conductora recorriendo un vestidor donde se observan importantes cantidades de dólares en efectivo , algunos de ellos termosellados y guardados en bolsas, valijas y cajones. La Justicia busca establecer el origen del dinero, la fecha de grabación del video y el lugar donde fue filmado.

La principal línea de defensa que analiza Cirio apunta a cuestionar el origen del material audiovisual. Según trascendió, sus abogados sostendrían que la grabación habría sido obtenida de manera ilegal y, por lo tanto, no debería ser admitida como prueba dentro de la causa.

El video completo de Jesica Cirio mostrando millones de dólares en el vestidor de Insaurralde. Con su voz en off cuenta todo. “Todo el cajón y del otro lado. Todo. Y abajo, y más abajo. Tiene esa profundidad”. pic.twitter.com/yKyRSBHn4S

En caso de que ese planteo no prospere, la defensa avanzaría sobre un segundo eje: justificar el origen y la existencia de los fondos que aparecen en las imágenes.

Embed Lo adelantamos en TN.

Acá está el video de Jesica Cirio.

Millones de dólares en el vestidor de Martín Insaurralde. pic.twitter.com/y8Nyvtsk9k — Jonatan Viale (@JonatanViale) June 20, 2026

Mientras tanto, la pericia sobre el teléfono se suma a otras medidas de prueba ya impulsadas por la Justicia, entre ellas un análisis patrimonial que alcanza a Insaurralde, a la propia Cirio y a la modelo Sofía Clerici con el fin de determinar si los patrimonios declarados guardan relación con los bienes y sumas de dinero observados en el expediente.

Una causa que nació tras el "Yategate"

La investigación se inició en septiembre de 2023, luego de que se difundieran imágenes de Insaurralde junto a Clerici a bordo del yate "Bandido" en Marbella, España. El episodio, conocido públicamente como "Yategate", derivó en la renuncia del entonces funcionario y en la apertura de una causa para investigar su evolución patrimonial y posibles maniobras de lavado de dinero.

Martín Insaurralde y el escándalo con su presunto enriquecimiento ilícito saltó por las fotos en el yate con Sofía Clerici Martín Insaurralde y el escándalo con su presunto enriquecimiento ilícito saltó por las fotos en el yate con Sofía Clerici.

En marzo de este año comenzaron los peritajes sobre los bienes del exfuncionario. Los fiscales sostienen que existiría una marcada desproporción entre su patrimonio y los ingresos percibidos durante su carrera política, por lo que solicitaron su declaración indagatoria y la de otras personas investigadas como presuntos testaferros.

En las últimas horas, también se produjo una serie de allanamientos realizados en domicilios vinculados a la conductora y a su expareja, Elías Piccirillo. Durante esos procedimientos fueron secuestrados cerca de 19.000 dólares en efectivo y armas de fuego registradas a nombre de Nicolás Trombino, actual pareja de la modelo.

Por otro lado, Piccirillo también entregó su teléfono celular y la clave de acceso, pero los investigadores no encontraron allí el material que buscaban.