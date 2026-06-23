23 de junio de 2026 - 12:00

Jesica Cirio entregó su celular a la Justicia tras la difusión de videos con dólares

Su dispositivo será peritado en la causa contra su exmarido Martín Insaurralde. El abogado de la modelo apunta a cuestionar el origen de las imágenes.

Jesica Cirio entregó su celular a la Justicia tras la difusión de videos con dólares.

Jesica Cirio entregó su celular a la Justicia tras la difusión de videos con dólares.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La conductora y modelo Jesica Cirio entregó su teléfono celular a la Justicia, junto con la clave de acceso y bajo cadena de custodia, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que tiene como principal imputado al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde. Además, fijó su domicilio.

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TN informó que fue el abogado de Cirio el que entregó el aparato junto a la contraseña de acceso y compliendo con todos los protocolos necesarios para garantizar la preservación del equipo y de la información almacenada. Ahora el celular será sometido a peritajes para determinar si contiene material vinculado a los videos que se difundieron recientemente y que fueron incorporados al expediente judicial.

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La estrategia de la defensa

La principal línea de defensa que analiza Cirio apunta a cuestionar el origen del material audiovisual. Según trascendió, sus abogados sostendrían que la grabación habría sido obtenida de manera ilegal y, por lo tanto, no debería ser admitida como prueba dentro de la causa.

En caso de que ese planteo no prospere, la defensa avanzaría sobre un segundo eje: justificar el origen y la existencia de los fondos que aparecen en las imágenes.

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Mientras tanto, la pericia sobre el teléfono se suma a otras medidas de prueba ya impulsadas por la Justicia, entre ellas un análisis patrimonial que alcanza a Insaurralde, a la propia Cirio y a la modelo Sofía Clerici con el fin de determinar si los patrimonios declarados guardan relación con los bienes y sumas de dinero observados en el expediente.

Una causa que nació tras el "Yategate"

La investigación se inició en septiembre de 2023, luego de que se difundieran imágenes de Insaurralde junto a Clerici a bordo del yate "Bandido" en Marbella, España. El episodio, conocido públicamente como "Yategate", derivó en la renuncia del entonces funcionario y en la apertura de una causa para investigar su evolución patrimonial y posibles maniobras de lavado de dinero.

Martín Insaurralde y el escándalo con su presunto enriquecimiento ilícito saltó por las fotos en el yate con Sofía Clerici
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En marzo de este año comenzaron los peritajes sobre los bienes del exfuncionario. Los fiscales sostienen que existiría una marcada desproporción entre su patrimonio y los ingresos percibidos durante su carrera política, por lo que solicitaron su declaración indagatoria y la de otras personas investigadas como presuntos testaferros.

En las últimas horas, también se produjo una serie de allanamientos realizados en domicilios vinculados a la conductora y a su expareja, Elías Piccirillo. Durante esos procedimientos fueron secuestrados cerca de 19.000 dólares en efectivo y armas de fuego registradas a nombre de Nicolás Trombino, actual pareja de la modelo.

Por otro lado, Piccirillo también entregó su teléfono celular y la clave de acceso, pero los investigadores no encontraron allí el material que buscaban.

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