21 de junio de 2026 - 11:54

Jésica Cirio habló tras los videos con bolsas de dólares y denunció que fue víctima de "extorsión"

En las grabaciones se observa a Cirio con fajos de billetes ocultos en una vivienda vinculada a Martín Insaurralde. “Los intentos de extorsión fueron puestos en la Justicia antes de que aparecieran los videos”, afirmó la conductora.

Jésica Cirio y Martín Insaurralde.

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Además, reveló que desde hace más de un año denuncia intentos de extorsión relacionados con la difusión de los archivos privados. Según indicó, la causa se encuentra radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°58 bajo la carátula “Cirio, Jessica s/ extorsión”.

Se trata de siete videos, presuntamente filmados por la propia Cirio en 2023, donde se observa una millonaria suma de dólares en efectivo ocultos en una propiedad vinculada al exjefe de Gabinete bonaerense.

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El caso ya fue puesto en la Justicia

En el escrito, explicó que personas ajenas accedieron de forma ilegal a distintos soportes donde almacenaba material audiovisual personal. A raíz de esa situación, afirmó haber recibido amenazas vinculadas con la posible publicación de imágenes privadas e íntimas.

“La vulneración de mis archivos y los intentos de extorsión fueron puestos en conocimiento de la Justicia mucho antes de que esta situación comenzara a ser mencionada públicamente”, sostuvo.

Cirio también cuestionó la autenticidad de los videos difundidos. Según sostuvo, el contenido presenta cortes, ediciones y manipulaciones digitales que alteran el material original y modifican el contexto de las imágenes.

Por otra parte, defendió el origen de su patrimonio y recordó que trabaja en actividades privadas desde los 18 años. En ese sentido, aseguró que todos sus ingresos fueron declarados ante los organismos correspondientes y que nunca recibió observaciones por inconsistencias patrimoniales.

Finalmente, ratificó su disposición a colaborar con la investigación judicial. “Como sucede hasta el día de hoy, seguiré a disposición de la Justicia”, concluyó.

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