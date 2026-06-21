Jésica Cirio habló tras los videos con bolsas de dólares y denunció que fue víctima de "extorsión"

Jesica Cirio salió a responder luego de que se difundieran videos en los que aparece junto a fajos de dólares en una casa vinculada a Martín Insaurralde . En un comunicado la conductora aseguró que fue “víctima de una maniobra ilícita” y sostuvo que el material fue obtenido sin su autorización.

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Difundieron videos de Jésica Cirio con bolsas llenas de dólares en la casa de Martín Insaurralde

Además, reveló que desde hace más de un año denuncia intentos de extorsión relacionados con la difusión de los archivos privados. Según indicó, la causa se encuentra radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°58 bajo la carátula “Cirio, Jessica s/ extorsión” .

Se trata de siete videos, presuntamente filmados por la propia Cirio en 2023, donde se observa una millonaria suma de dólares en efectivo ocultos en una propiedad vinculada al exjefe de Gabinete bonaerense.

Lo adelantamos en TN. Acá está el video de Jesica Cirio. Millones de dólares en el vestidor de Martín Insaurralde. pic.twitter.com/y8Nyvtsk9k

En el escrito, explicó que personas ajenas accedieron de forma ilegal a distintos soportes donde almacenaba material audiovisual personal. A raíz de esa situación, afirmó haber recibido amenazas vinculadas con la posible publicación de imágenes privadas e íntimas.

“La vulneración de mis archivos y los intentos de extorsión fueron puestos en conocimiento de la Justicia mucho antes de que esta situación comenzara a ser mencionada públicamente”, sostuvo.

Cirio también cuestionó la autenticidad de los videos difundidos. Según sostuvo, el contenido presenta cortes, ediciones y manipulaciones digitales que alteran el material original y modifican el contexto de las imágenes.

Por otra parte, defendió el origen de su patrimonio y recordó que trabaja en actividades privadas desde los 18 años. En ese sentido, aseguró que todos sus ingresos fueron declarados ante los organismos correspondientes y que nunca recibió observaciones por inconsistencias patrimoniales.

Finalmente, ratificó su disposición a colaborar con la investigación judicial. “Como sucede hasta el día de hoy, seguiré a disposición de la Justicia”, concluyó.