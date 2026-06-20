Difundieron videos de Jésica Cirio con bolsas llenas de dólares en la casa de Martín Insaurralde

Una investigación periodística reveló material audiovisual clave que vuelve a poner en el centro del escenario judicial a la conductora Jésica Cirio y a su exmarido, el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde .

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Se trata de siete videos, presuntamente filmados por la propia Cirio en 2023, donde se observa una millonaria suma de dólares en efectivo ocultos en una propiedad vinculada a la expareja.

Lo adelantamos en TN. Acá está el video de Jesica Cirio. Millones de dólares en el vestidor de Martín Insaurralde. pic.twitter.com/y8Nyvtsk9k

Las imágenes, difundidas inicialmente por el diario La Nación, habrían sido registradas en la planta alta de la residencia que el matrimonio compartía en el barrio privado Fincas de San Vicente , en el sur del Gran Buenos Aires.

En los videos se aprecian fajos de dólares envueltos en bolsas plásticas transparentes , organizados minuciosamente en cajones y estantes de un vestidor masculino que pertenecía a Insaurralde.

El detalle técnico de la filmación resulta revelador: en el fondo de un pasillo con espejos, se vería el reflejo de la conductora mientras realizaba la grabación del botín.

Embed El video completo de Jesica Cirio mostrando millones de dólares en el vestidor de Insaurralde.



Con su voz en off cuenta todo.



“Todo el cajón y del otro lado. Todo. Y abajo, y más abajo. Tiene esa profundidad”. pic.twitter.com/yKyRSBHn4S — Jonatan Viale (@JonatanViale) June 20, 2026

Este material ya había sido mencionado previamente en medios televisivos, lo que llevó al fiscal Sergio Mola y al juez Luis Armella a solicitar medidas para dar con las copias originales.

Ante la aparición de este material incriminatorio, el entorno de Jésica Cirio ha intentado dar una explicación. Su abogado, Claudio Caffarello, sostuvo que la conductora viene denunciando desde hace más de un año ser víctima de extorsión en relación con estos videos.

Asimismo, la defensa argumenta que el dinero podría corresponder a ingresos propios de la modelo por su actividad privada, asegurando que ella incluso entregó sumas en dólares a su exesposo durante la relación.

Sin embargo, la autenticidad y el origen de los fondos deberán ser validados en sede judicial.

El trasfondo del "Yategate"

Este hallazgo se incorpora a la compleja trama judicial que comenzó en octubre de 2023, tras el estallido del denominado “yategate”. Aquel escándalo, que mostró a Insaurralde en un lujoso viaje por Marbella junto a la modelo Sofía Clerici, disparó una investigación federal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que alcanza a los tres involucrados.

La relevancia de estos videos es total para el expediente, considerando que la Justicia ya ha avanzado con la inhibición general de bienes de Insaurralde, Cirio y Clerici en 2024. Según los fiscales, el patrimonio del exfuncionario no guarda relación con sus ingresos públicos, citando lujos como la construcción de la vivienda de 841 metros cuadrados en San Vicente, autos de alta gama y más de 70 viajes al exterior.