Le negaron la excarcelación a Elías Piccirillo y seguirá con prisión domiciliaria

La Justicia le negó este martes la excarcelación a Elías Piccirillo , el ex marido de Jesica Cirio, acusado de plantar droga y un arma al empresario Francisco Hauque. Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticas Argentinas que la Cámara Federal, integrada por los jueces Roberto Boico y Roberto Farah, rechazó el pedido presentado por su defensa.

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El pasado martes 28 de julio, el imputado en los Tribunales junto con su equipo de sus abogados para peticionar la liberación o el traslado de la domiciliaria al barrio porteño de Núñez , en un inmueble de su actual pareja, Florencia Epelbaum.

Se supo que el financista fue autorizado para ausentarse del cumplimiento del beneficio en la localidad bonaerense de Banfield, partido de Lomas de Zamora, y concurrir hasta Comodoro Py.

“Siempre estuve a derecho, confío en que las cosas se aclaren. Nunca hubo un peligro de fuga”, declaró el procesado ante los magistrados en esa oportunidad.

En un escrito, Piccirillo expuso que es el único de los acusados que se encuentra detenido en la causa por la organización de un operativo falso y por plantarle droga y un arma a Francisco Hauque, con quien tenía una deuda millonaria, según consta en el expediente.

Además, días atrás se conoció que solicitó que se le autorice a alquilar uno de sus inmuebles en el Complejo Residencial Yacht Nordelta para solventar gastos económicos.

En la causa también están involucrados otros cinco policías de la Ciudad, algunos de alto rango, entre ellos Carlos Helguero, ex titular de la División Robos y Hurtos, quien encabezó el operativo realizado en el barrio de Recoleta, donde el grupo intentaba incriminar a Hauque.

Piccirillo quedó en el centro de la escena a principios de este año, tras ser detenido en el exclusivo barrio de Nordelta, acusado de haber participado en un presunto intento de estafa.