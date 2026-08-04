Maipú: detuvieron a un hombre con pedido de captura y vinculado a robos por aplicaciones de citas

Tras una intensa persecución por techos de viviendas, el sujeto de 37 años fue hallado oculto detrás de un mueble en una vivienda.

Un hombre de 37 años fue detenido tras una persecución en Maipú

En un operativo realizado durante el lunes pasado en el departamento de Maipú, efectivos policiales lograron la detención de un hombre de 37 años que contaba con pedido de captura y también vinculado a robos mediante aplicaciones de citas.

El procedimiento se inició alrededor de las 15:00, luego de recibir una denuncia sobre la presencia de un individuo armado en la vía pública, específicamente en la calle Marcos Flores al 6600 de dicho departamento.

Al advertir la llegada de los móviles policiales, el sospechoso emprendió una veloz huida, ingresando de forma violenta a una propiedad y escapando por los techos de las viviendas colindantes.

La persecución se extendió por varios minutos hasta que los efectivos lograron localizarlo en el interior de otro domicilio, donde el sujeto intentaba pasar inadvertido oculto detrás de un placard.

Una vez reducido y trasladado a la sede judicial, las autoridades constataron que el aprehendido contaba con un pedido de captura activo con fecha del 29 de julio de 2026.

Según los registros, el sujeto estaría vinculado a una serie de delitos bajo la modalidad de engaños por aplicaciones de citas, además de un robo denunciado el pasado 13 de julio. Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Maipú, mientras se determina su situación procesal por los delitos que se le imputan.