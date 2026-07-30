30 de julio de 2026 - 21:46

Tupungato: buscan al autor del robo de una bicicleta captado en un video que se hizo viral

Las imágenes de un robo de bicicleta ocurrido en Tupungato comenzaron a circular en redes sociales. En el video se observa cómo la víctima intenta perseguir al delincuente, mientras la familia pide datos sobre el rodado.

Robaron una bicicleta en Tupungato.

Robaron una bicicleta en Tupungato.

Foto:

El Cuco Digital
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un robo de una bicicleta en Tupungato quedó registrado por cámaras de seguridad y rápidamente se viralizó en las redes sociales. El hecho ocurrió durante la mañana del miércoles en las inmediaciones de un comercio ubicado sobre calle Almirante Brown, donde un joven fue víctima del ilícito.

Leé además

Pedro Peter Morales Anisco, preso en la carcel de Almafuerte.

Con 36 celulares y con 2 penitenciarios entre su red de colaboradores: así movió "Peter" $836 millones desde la cárcel

Por Oscar Guillén
Roy, el perro rastreador del proyecto del CONICET que une conservación y salud pública, fue entrenado para detectar pichiciegos y vinchucas silvestres.

Así trabaja Roy, el perro rastreador que detecta pichiciegos, vinchucas y es clave para la ciencia

Por Bernarda García Centurión

En las imágenes difundidas se observa cómo un hombre aprovecha un descuido para llevarse la bicicleta, mientras el propietario sale corriendo detrás de él con la intención de impedir el robo. Sin embargo, según reportó el medio El Cuco, el delincuente logra escapar con el rodado.

Tras la difusión del video, familiares de la víctima iniciaron una campaña en redes sociales para intentar recuperar la bicicleta y solicitaron la colaboración de la comunidad. Según trascendió: "La familia ofrece recompensa. Comunícate con la Policía 911. Compartí la noticia y si te ofrecen la bici o sabes algo denuncia".

En otro mensaje, un allegado al joven aseguró que el robo ocurrió frente a una librería de la zona y describió la bicicleta como una Specialized Rod29 de color naranja. Además, manifestó su malestar por la falta de ayuda que, según afirmó, recibió la víctima mientras perseguía al autor del hecho.

Robaron una bicicleta en Tupungato.

Robaron una bicicleta en Tupungato.

El familiar también reiteró que se ofrece una recompensa por datos certeros que permitan localizar la bicicleta o identificar al responsable del robo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cáritas Felices sufrió un violento robo.

Dolor en Tupungato: robaron un merendero que alimenta a 250 personas y piden ayuda para reabrirlo

Suspenden las clases Tunuyán y Tupungato esta tarde y noche por el viento Zonda.

Por el viento Zonda suspenden las clases presenciales de hoy en Tupungato y Tunuyán

Reclamo de vecinos en Tupungato por un servicio eléctrico deficiente desde hace más de 5 años

Vecinos en Tupungato denunciaron fallas en el servicio eléctrico desde hace más de 5 años

Colegios de UNCuyo. (archivo)

La UNCuyo suspendió las clases presenciales en sus colegios por el viento Zonda: las escuelas alcanzadas

Por Redacción Sociedad