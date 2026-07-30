Tupungato: buscan al autor del robo de una bicicleta captado en un video que se hizo viral

Las imágenes de un robo de bicicleta ocurrido en Tupungato comenzaron a circular en redes sociales. En el video se observa cómo la víctima intenta perseguir al delincuente, mientras la familia pide datos sobre el rodado.

Un robo de una bicicleta en Tupungato quedó registrado por cámaras de seguridad y rápidamente se viralizó en las redes sociales. El hecho ocurrió durante la mañana del miércoles en las inmediaciones de un comercio ubicado sobre calle Almirante Brown, donde un joven fue víctima del ilícito.

En las imágenes difundidas se observa cómo un hombre aprovecha un descuido para llevarse la bicicleta, mientras el propietario sale corriendo detrás de él con la intención de impedir el robo. Sin embargo, según reportó el medio El Cuco, el delincuente logra escapar con el rodado.

Tras la difusión del video, familiares de la víctima iniciaron una campaña en redes sociales para intentar recuperar la bicicleta y solicitaron la colaboración de la comunidad. Según trascendió: "La familia ofrece recompensa. Comunícate con la Policía 911. Compartí la noticia y si te ofrecen la bici o sabes algo denuncia".

En otro mensaje, un allegado al joven aseguró que el robo ocurrió frente a una librería de la zona y describió la bicicleta como una Specialized Rod29 de color naranja. Además, manifestó su malestar por la falta de ayuda que, según afirmó, recibió la víctima mientras perseguía al autor del hecho.

Robaron una bicicleta en Tupungato. El familiar también reiteró que se ofrece una recompensa por datos certeros que permitan localizar la bicicleta o identificar al responsable del robo.