Dolor en Tupungato: robaron un merendero que alimenta a 250 personas y piden ayuda para reabrirlo

Cáritas Felices, institución que funciona desde el 2018, vive momentos de mucha tristeza. Se llevaron alimentos, electrodomésticos y hasta juguetes.

El merendero Cáritas Felices (Tupungato) fue víctima de un violento y triste robo que dejó comprometida su tarea diaria. Varios delincuentes entraron al lugar, se llevaron alimentos, electrodomésticos, ropa y hasta los juguetes, además de provocar destrozos en las instalaciones donde asisten unas 250 personas.

El robo ocurrió el lunes 27 de julio, pero la denuncia fue realizada al otro día, cuando se descubrió la triste noticia. La Policía trabajó en el lugar para relevar los daños, que fueron “importantes” según advirtieron. Por mientras, la institución inició una campaña para recibir ayuda y poder continuar con su labor.

Qué dijo la presidente del merendero La presidente de la asociación, Johana Parra, explicó que entre los elementos robados hay una pava eléctrica, batidoras, una estufa eléctrica, fuentones, latas grandes de horno pizzero, garrafas y una importante cantidad de mercadería.

También desaparecieron unos 70 kilos de azúcar, arroz, fideos y alrededor de 120 botellas de aceite. Además, Johana señaló que los delincuentes rompieron el baño, la puerta de ingreso y se llevaron ropa, zapatillas donadas y juguetes.

“Lo más importante que nos han robado es la garrafa, la batidora que nos ayuda para hacer leche para 250 personas, tortitas y pan. Vamos a hacer fuego hasta poder comprar una garrafa y nos tiene preocupado el tema de la puerta, necesitamos ponerle seguridad al lugar porque en el lugar no vive nadie”, expresó Parra.

La Asociación Civil Merendero Cáritas Felices 568/19 es una institución que funciona desde el año 2018 y donde trabaja un grupo de mujeres. Las personas que deseen colaborar aportando su ayuda podrán comunicarse a los siguientes números telefónicos: 2622417242 y 2622584462.