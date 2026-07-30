30 de julio de 2026 - 21:34

Dolor en Tupungato: robaron un merendero que alimenta a 250 personas y piden ayuda para reabrirlo

Cáritas Felices, institución que funciona desde el 2018, vive momentos de mucha tristeza. Se llevaron alimentos, electrodomésticos y hasta juguetes.

Cáritas Felices sufrió un violento robo.

Cáritas Felices sufrió un violento robo.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El merendero Cáritas Felices (Tupungato) fue víctima de un violento y triste robo que dejó comprometida su tarea diaria. Varios delincuentes entraron al lugar, se llevaron alimentos, electrodomésticos, ropa y hasta los juguetes, además de provocar destrozos en las instalaciones donde asisten unas 250 personas.

Leé además

Robaron una bicicleta en Tupungato.

Tupungato: buscan al autor del robo de una bicicleta captado en un video que se hizo viral
Suspenden las clases Tunuyán y Tupungato esta tarde y noche por el viento Zonda.

Por el viento Zonda suspenden las clases presenciales de hoy en Tupungato y Tunuyán

El robo ocurrió el lunes 27 de julio, pero la denuncia fue realizada al otro día, cuando se descubrió la triste noticia. La Policía trabajó en el lugar para relevar los daños, que fueron “importantes” según advirtieron. Por mientras, la institución inició una campaña para recibir ayuda y poder continuar con su labor.

Qué dijo la presidente del merendero

La presidente de la asociación, Johana Parra, explicó que entre los elementos robados hay una pava eléctrica, batidoras, una estufa eléctrica, fuentones, latas grandes de horno pizzero, garrafas y una importante cantidad de mercadería.

También desaparecieron unos 70 kilos de azúcar, arroz, fideos y alrededor de 120 botellas de aceite. Además, Johana señaló que los delincuentes rompieron el baño, la puerta de ingreso y se llevaron ropa, zapatillas donadas y juguetes.

“Lo más importante que nos han robado es la garrafa, la batidora que nos ayuda para hacer leche para 250 personas, tortitas y pan. Vamos a hacer fuego hasta poder comprar una garrafa y nos tiene preocupado el tema de la puerta, necesitamos ponerle seguridad al lugar porque en el lugar no vive nadie”, expresó Parra.

La Asociación Civil Merendero Cáritas Felices 568/19 es una institución que funciona desde el año 2018 y donde trabaja un grupo de mujeres. Las personas que deseen colaborar aportando su ayuda podrán comunicarse a los siguientes números telefónicos: 2622417242 y 2622584462.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Reclamo de vecinos en Tupungato por un servicio eléctrico deficiente desde hace más de 5 años

Vecinos en Tupungato denunciaron fallas en el servicio eléctrico desde hace más de 5 años

Caso Diego Fernández Lima: la pericia descartó que los huesos hallados en Coghlan sean humanos.

Caso Diego Fernández Lima: qué reveló el análisis de los restos óseos encontrados en la casa de Cristian Graf

Por Redacción Sociedad
Clases suspendidas en Mendoza por el viento Zonda: varias zonas afectadas.

La DGE suspendió las clases presenciales por el alerta de viento Zonda en varias zonas de Mendoza

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa / Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 30 de julio

Por Redacción