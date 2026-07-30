La UNCuyo suspendió las clases presenciales en sus colegios por el viento Zonda: las escuelas alcanzadas

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) informó la suspensión de las clases presenciales y actividades administrativas del turno mañana de este viernes 31 de julio en sus escuelas dependientes. La medida surge tras la alerta de la presencia de viento Zonda en el llano mendocino .

La DGE suspendió las clases presenciales por el alerta de viento Zonda en varias zonas de Mendoza

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Además la decisión fue tomada en consonancia con la medida adoptada por la Dirección General de Escuelas (DGE) y las recomendaciones emitidas por la Dirección de Defensa Civil . Según habían anticipado las autoridades pertinentes, los pronósticos anticipaban ráfagas intensas y posibles complicaciones asociadas al fenómeno climático.

La suspensión alcanza al Colegio Universitario Central (CUC) , el Departamento de Aplicación Docente (DAD) , el Magisterio , el Liceo Agrícola y la escuela Martín Zapata .

En tanto, la Escuela de Agricultura de General Alvear mantendrá sus actividades con normalidad, según informó la casa de estudios.

Por otra parte, desde la UNCuyo indicaron que durante la mañana se analizará la evolución de las condiciones meteorológicas para determinar qué ocurrirá con las actividades previstas para el turno tarde . La decisión final estará vinculada al comportamiento del viento Zonda y a las recomendaciones de los organismos encargados de monitorear la situación climática y de seguridad.

La DGE también había suspendido clases presenciales por el alerta de Zonda

La decisión de la UNCuyo se dio luego de que la Dirección General de Escuelas (DGE) anunciara la suspensión preventiva de las clases presenciales durante el turno mañana en distintos sectores de Mendoza por el pronóstico de viento Zonda.

La medida de la DGE alcanza al Gran Mendoza —Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo—, además de Valle de Uco, Lavalle, Malargüe y San Rafael. En esas zonas, las actividades educativas deben continuar mediante la modalidad virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza.

En cambio, la zona Este provincial y General Alvear mantienen el servicio educativo con normalidad.