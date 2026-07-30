Caso Diego Fernández Lima: qué reveló el análisis de los restos óseos encontrados en la casa de Cristian Graf

La investigación por la muerte de Diego Fernández Lima , el adolescente cuyo cuerpo fue encontrado 41 años después de su desaparición en una vivienda de Coghlan , sumó una nueva definición: los restos óseos hallados durante una excavación en el domicilio de Cristian Graf no pertenecían a una persona.

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Los peritos determinaron que los elementos encontrados por personal de Gendarmería Nacional en el patio de la vivienda no presentan características anatómicas compatibles con restos humanos, según informó la Morgue Judicial de la Nación .

El análisis había sido solicitado por el fiscal Martín Fernando López Perrando , quien ordenó peritar los restos encontrados durante las últimas excavaciones realizadas en la propiedad de Graf para establecer si podían estar vinculados con el crimen ocurrido en 1984.

El material analizado fue remitido a la Morgue Judicial de la Nación por personal de la Comisaría Vecinal 12C el pasado 23 de junio de 2026.

Según el informe pericial, uno de los elementos estudiados presentó una morfología general y variables métricas que no coincidían con la especie humana. Los especialistas indicaron que se trataría de un gallo o gallina .

En tanto, el segundo elemento analizado también fue descartado como humano y fue identificado como un fragmento no perteneciente a una persona. El documento concluyó que ambos restos “no presentan correlato anatómico con la especie humana”.

Desde el inicio del hallazgo, los investigadores habían considerado la posibilidad de que se tratara de restos de animales o fragmentos de cerámica. Sin embargo, el fiscal decidió avanzar con los estudios para descartar cualquier elemento que pudiera aportar información relevante para la causa.

Elementos peritados. Agencia NA

La defensa de Cristian Graf volvió a sostener su inocencia

Tras conocerse el resultado de la pericia, el abogado Martín Díaz, defensor de Cristian Graf, reiteró la postura de inocencia de su cliente. El letrado sostuvo que el paso del tiempo dificulta establecer responsabilidades penales por el hecho ocurrido hace más de cuatro décadas.

“El tiempo transcurrido va a impedir que se pueda juzgar y, menos aun, determinar con la certeza que exige la ley la responsabilidad penal”, afirmó Díaz en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del crimen de Diego Fernández Lima, cuyo cuerpo fue encontrado en la propiedad de Graf décadas después de su desaparición.