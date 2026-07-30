La DGE suspendió las clases presenciales por el alerta de viento Zonda en varias zonas de Mendoza

Por recomendación de Defensa Civil y ante las alertas meteorológicas por ráfagas de viento Zonda, la DGE dispuso la suspensión de clases presenciales en distintos departamentos mendocinos.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este viernes 31 de julio se suspenden las clases presenciales durante el turno mañana en distintas zonas de Mendoza debido a los pronósticos de viento Zonda y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil.

La medida preventiva alcanza a las escuelas de todos los niveles y modalidades ubicadas en Gran Mendoza —Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo—, además de Valle de Uco —Tunuyán, Tupungato y San Carlos—, Lavalle, Malargüe y San Rafael.

En esos establecimientos, la actividad educativa deberá desarrollarse mediante la modalidad virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza. En cambio, las clases continuarán con normalidad en la zona Este provincial —San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz— y en General Alvear.

Mendoza bajo alerta por viento Zonda: la DGE anunció suspensión de clases en varias regiones. El pronóstico anticipaba una jornada con viento Zonda y temperaturas inusuales La suspensión fue anunciada luego de que los organismos meteorológicos advirtieran sobre una jornada con condiciones extremas en Mendoza. Según el pronóstico difundido previamente, se esperaba un marcado ascenso térmico asociado al ingreso del viento Zonda, con especial impacto en sectores del Gran Mendoza y el sur provincial.

El reporte meteorológico indicaba que el fenómeno estaría acompañado por ráfagas intensas, aumento de temperatura y posibles complicaciones vinculadas a la reducción de visibilidad por polvo en suspensión, caída de ramas y objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido alertas por viento Zonda para la provincia, con sectores del Gran Mendoza y del sur bajo un nivel de mayor afectación. Suspenden las clases presenciales este viernes en varias zonas de la provincia. Recomendaciones ante la llegada del Zonda Ante este escenario, las autoridades recomendaron extremar las precauciones, evitar actividades que puedan generar incendios, asegurar elementos que puedan volarse y circular con cuidado debido a la posibilidad de caída de árboles, ramas y presencia de polvo en las calles. En alta montaña también se mantenía un escenario de inestabilidad, con previsión de nevadas moderadas, acumulación de nieve, viento blanco y posibles dificultades sobre las rutas de frontera. De acuerdo con el pronóstico extendido, el episodio de calor asociado al Zonda daría paso a un descenso de temperatura durante el sábado 1 de agosto, con el ingreso de condiciones más cercanas al invierno y presencia de vientos del sector sur.