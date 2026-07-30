Preocupante alerta por viento Zonda en Mendoza este viernes: dónde se sentirá con más fuerza

El reporte de Contingencias Climáticas y el SMN advierten sobre una jornada atípica con marcado ascenso térmico. Se prevén nevadas moderadas en alta montaña y un posterior descenso de la temperatura para el sábado.

Este viernes se anticipan en Mendoza condiciones meteorológicas extremas y atípicas para el pleno invierno, marcadas por un drástico ascenso de las marcas térmicas debido al impacto del viento seco en las zonas bajas. La Dirección de Contingencias Climáticas indica que la provincia transitará una jornada de fuerte contraste térmico y máxima atención preventiva.

La jornada estará marcada por el cielo parcialmente nublado con ascenso de la temperatura. Tras un inicio de día templado con una mínima de 9°C, la bajada del viento seco y cálido provocará un marcado salto térmico durante la tarde, empujando la máxima hasta alcanzar los 26°C.

En tanto, el Sistema de Alertas Tempranas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por viento Zonda en todo el territorio provincial, siendo parte del Gran Mendoza y el Sur las zonas más afectadas (alerta naranja). Debido a esto, se solicita a los ciudadanos extremar los cuidados.

En lo posible, evitar la quema de pastizales, mantenerse hidratados, resguardar objetos susceptibles de ser volados por las ráfagas y circular con extrema precaución ante la eventual caída de ramas o la reducción de visibilidad por polvo en suspensión.

Alerta por viento Zonda en Mendoza. En la Cordillera la situación meteorológica se mantendrá hostil e inestable. El reporte emitió un aviso por la ocurrencia de nevadas moderadas, lo que provocará acumulación de nieve, viento blanco y riesgo de congelamiento sobre las calzadas de frontera.