Mendoza vive un invierno que promete quedar en la historia . En Alta Montaña , los lugareños no recuerdan un temporal con nevadas tan intensas en, al menos, 20 años . Y en el sector cordillerano del Sur provincial también el panorama es atípico , al menos en comparación con los últimos años. Y en Las Leñas el presente y la proyección arroja un fuerte optimismo hasta bien entrado septiembre , incluso.

Nevadas históricas en Mendoza: cómo es el operativo en Alta Montaña y hasta dónde pueden subir los turistas

En la Cordillera de los Andes mendocina ya se cumplieron dos semanas con nevadas casi ininterrumpidas , a excepción de breves "ventanas" (momentos contados y reducidos en que hasta sale el sol y es posible trabajar sobre la nieve). Y en el centro de esquí Las Leñas (Malargüe), hay más de 3.500 visitantes diarios .

"Hoy tenemos los tres sectores de Las Leñas habilitados al público , a excepción de la parte alta del sector uno que es donde está la telesilla Marte (NdA: uno de los más buscados por los esquiadores). Sin embargo, con este panorama, las expectativas son que quede habilitado en breve ", detalló el gerente de Actividades de Montaña de Las Leñas, Fernando Passano a Los Andes .

Las Leñas: 3.500 visitantes diarios y 90% de ocupación en medio de las nevadas más importantes en décadas

Además, destacó que -a diferencia de otros año- cuentan con una marcada llegada de visitantes que no tienen intenciones de esquiar , sino de disfrutar de la nieve por el día , hacer muñecos y, como mucho, disfrutar del inconfundible "culopatín".

"Los hoteles están con ocupación del 90% y después de muchos años están abriendo algunos hoteles que llevaban años si abrir. Y en los departamentos , la ocupación está entre el 95% y el 100% ", detalló a su turno Mariano Zancan , propietario y prestador directo de servicios de alojamiento en Las Leñas.

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Una buena temporada

A diferencia de la Alta Montaña y los parques de nieve ubicados a la vera del corredor internacional, en la zona de Las Leñas nunca llegó a interrumpirse el tránsito vehicular de forma sostenida ni total. Por ello es que la afluencia de turistas a este centro de esquí -que es uno de los más populares en América del Sur- nunca se interrumpió.

No obstante, la actividad se dilató, por lo que el fuerte de la temporada se inauguró unos días más tarde de lo previsto. Claro que, si se tiene en cuenta que promediando el 20 de junio había preocupación por la falta de nevadas, la situación actual es más que celebrada.

Las Leñas: 3.500 visitantes diarios y 90% de ocupación en medio de las nevadas más importantes en décadas Foto: Captura video

"Las más de 3.500 personas por día que están llegando es lo que se registra en una buena temporada invernal", resume Passano, quien confirma que el actual (y que se extenderá hasta los primeros días de agosto, según está previsto) está siendo uno de los temporales más largos en mucho tiempo.

Las consecuencias de ese fenómeno quedan evidenciadas en la montaña. Actualmente, el centro de esquí registra 80 centímetros de nieve en la base, 1,40 metros en la zona media y 2,50 metros en la cumbre, escenario que no sólo garantiza excelentes condiciones para la práctica de deportes invernales, sino que también entusiasma con lo que resta de la temporada.

Como valor agregado, la intensidad de las nevadas coincidió con los últimos días de vacaciones de invierno en Buenos Aires, lo que terminó potenciando la llegada de turistas.

Las Leñas: 3.500 visitantes diarios y 90% de ocupación en medio de las nevadas más importantes en décadas Foto: Captura video

“La gente se fue enterando de cómo estaba la montaña y vino. No fue que llegó la nieve y, de inmediato, la gente”, explicó Passano.

Muchas familias para disfrutar un día de nieve

No todos los visitantes de Las Leñas llegan con botas y equipos de esquí o snowboard. Una parte importante del movimiento diario corresponde a familias y turistas que suben únicamente para disfrutar de la nieve, conocer el paisaje o pasar unas horas en la montaña.

Para ese público, Las Leñas cuenta con el Parque Aventura, donde los visitantes pueden jugar con la nieve y utilizar trineos sin interferir con quienes practican esquí. La separación no es casual: por cuestiones de seguridad, quienes usan trineos no pueden compartir las mismas pistas que los esquiadores.

Mientras tanto, la actividad en la montaña sigue creciendo. Actualmente están habilitadas pistas correspondientes a los tres sectores y prácticamente toda la superficie esquiable se encuentra operativa.

En cuanto a la situación en la zona de la emblemática telesilla Marte, la demora en su habilitación no responde a la falta de nieve, sino precisamente a lo contrario.

Las Leñas: 3.500 visitantes diarios y 90% de ocupación en medio de las nevadas más importantes en décadas Foto: Gentileza

Y es que en esa zona la acumulación es tan importante que, antes de permitir el ingreso del público, deben realizarse trabajos específicos de seguridad. Entre ellos se incluyen tareas preventivas para controlar posibles avalanchas, además del acondicionamiento y pisado de la nieve.

Temporada extendida

Con este alentador presente, las expectativas están puesta en lo que ocurrirá durante agosto y septiembre. Históricamente, la temporada de Las Leñas comienza hacia fines de junio y se extiende hasta bien entrado septiembre. Este año, las condiciones hacen pensar que la nieve acompañará hasta el final.

“Estimamos que vamos a tener un muy buen septiembre. Después será el público el que, en definitiva, determine hasta cuándo se mantiene la temporada”, concluyó Passano.

Gentileza Las Leñas

De cara al invierno 2026, el complejo incorporó acuerdos con empresas mendocinas para ampliar la oferta turística. “Este año hay nuevos socios estratégicos, como Andesmar y Granja Benedetti”, resumió Zancan.

Cuánto cuesta pasar un día en la nieve

En Las Leñas, el pase diario para adultos cuesta $180.000 y para menores $144.000, mientras que el medio día vale $135.000 y $108.000, respectivamente. El Parque Aventura, destinado a quienes buscan actividades recreativas como el trineo, tiene un ingreso de $20.000 por persona.

A ese valor hay que sumar el alquiler del equipamiento. Un equipo completo de esquí o snowboard cuesta desde $64.900 para adultos y $45.900 para menores, mientras que los equipos de alta gama ascienden a $84.900 por día.

Quienes no cuentan con ropa técnica pueden alquilar un kit con enterito impermeable, botas y guantes por alrededor de $30.000 diarios. Además, el alquiler de un "culopatín" parte de los $15.000 y, para quienes viajan en vehículo, el alquiler o compra de cadenas tiene un costo desde $25.000, un elemento que suele ser obligatorio en el último tramo de la Ruta Provincial 222.