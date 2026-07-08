Las Leñas 2026: cuándo comienza la temporada de esquí, qué pistas estarán abiertas y qué ofrecerá Valle Hermoso

El centro de esquí Las Leñas confirmó la apertura de la temporada de invierno 2026 para este sábado 11 de julio , con las primeras pistas habilitadas tras semanas de trabajo en la fabricación de nieve artificial . El complejo del sur mendocino comenzará a recibir visitantes con sectores preparados para esquí, snowboard y actividades recreativas en la montaña.

Las Leñas abre la temporada 2026 este sábado: precios para esquiar o disfrutar la nieve en familia

La nueva temporada llega con nuevas propuestas , la incorporación de socios estratégicos y una ampliación de servicios para turistas que buscan disfrutar de la nieve más allá del esquí. Entre las novedades se destacan el Parque Aventura, la telesilla Vesta para peatones y nuevas experiencias en Valle Hermoso.

El centro de esquí abrirá oficialmente este sábado 11 de julio con casi 3,5 kilómetros de pistas disponibles , correspondientes a Eros I, Venus, Neptuno y el Parque Infantil. Además, continuará operativo el Parque Aventura, mientras avanzan los trabajos para habilitar la pista Minerva en función de las condiciones climáticas y la evolución de las nevadas.

Mariano Zancan , propietario y prestador directo de servicios de alojamiento en Las Leñas , explicó que la apertura será posible gracias al trabajo realizado con el sistema de fabricación de nieve instalado en el complejo. “ Desde este sábado van a estar habilitadas las pistas de Eros, Venus y Neptuno. Todo esto, con nieve artificial. Y también el parque de aventura para trineos (que va a tener estacionamiento propio carritos de comidas rápidas y baños) ”, indicó.

El prestador destacó además la inversión realizada para fortalecer la producción de nieve y asegurar una base firme en las pistas durante el comienzo de la temporada. “ Efectivamente, ha habido una fuerte inversión en máquinas de fabricación de nieve de primer nivel. Este año se introdujeron 11 nuevas, que hacen un total de 51 máquinas ”, señaló.

La incorporación de 11 nuevos cañones de nieve permitió garantizar las condiciones para la apertura del centro de esquí.

Según Zancan, los nuevos equipos permiten sostener la operatividad del centro incluso ante nevadas de baja intensidad. “Los 11 cañones nuevos son de la marca Titán 4.0 de última generación. Todo este sistema de nivel artificial permite, ante una nevada de poca intensidad, seguir habilitando pistas que ya tienen una base generada y estable hecha por los cañones”, explicó.

La telesilla Vesta y el Parque Aventura amplían las experiencias de nieve en Las Leñas

La temporada 2026 suma alternativas para quienes quieren disfrutar de la montaña sin necesidad de practicar esquí. Una de las principales propuestas es la telesilla Vesta, habilitada para peatones durante gran parte del año y pensada para recorrer la montaña media desde una perspectiva diferente.

“La telesilla Vesta está habilitada la mayor parte del año para peatones que quieran conocer la montaña media y el resto de las pistas teniendo una experiencia distinta desde la telesilla”, explicó Mariano Zancan.

Otra de las novedades es el Parque Aventura, un espacio destinado al uso de trineos sobre nieve fabricada, que comenzó a funcionar a fines de junio y cuenta con estacionamiento propio, gastronomía y baños. La propuesta apunta tanto a turistas alojados en el complejo como a visitantes que llegan desde otros puntos de Mendoza.

El Parque Aventura y la telesilla Vesta amplían las actividades para quienes buscan disfrutar de la nieve sin esquiar.

“El parque de aventura está habilitado desde el 20 de junio. Tiene estacionamiento propio, comidas rápidas y baños, y apunta al turismo en general, al visitante que viene de Mendoza por el día y pasajeros que están en vacaciones tanto en Las Leñas, como en Los Molles y alrededores”, detalló el prestador.

Para esta temporada, Las Leñas ofrece además un combo promocional que combina la experiencia de la telesilla Vesta y el Parque Aventura por $30.000, una alternativa que permite sumar actividades recreativas mientras avanzan las condiciones para ampliar la cantidad de pistas disponibles.

La Telesilla Vesta tiene una tarifa de $20.000 para mayores de 11 años, mientras que los niños de 4 a 11 años abonan $10.000 y los menores de 4 años ingresan sin cargo. El Parque Aventura cuenta con una tarifa de $20.000 para mayores de 12 años y $10.000 para menores.

Socios estratégicos y nuevas propuestas para fortalecer la temporada de invierno 2026

De cara al invierno 2026, el complejo incorporó acuerdos con empresas mendocinas para ampliar la oferta turística. “Este año hay nuevos socios estratégicos, como Granja Benedetti y Andesmar”, confirmó Zancan.

Mariano también anticipó una nueva propuesta turística que buscará potenciar la oferta invernal en Valle Hermoso. Si las condiciones de nieve acompañan, en agosto está prevista la inauguración de un lodge que permitirá sumar nuevas experiencias para quienes visiten la zona, con opciones para pasar el día o realizar una estadía.

En ese sentido, explicó: "Antes solo se realizaban expediciones extremas en pisanieve. Ahora habrá una tarifa especial para que cualquier esquiador pueda disfrutar de la experiencia: pasar el día en Valle Hermoso, almorzar en el nuevo lodge o incluso quedarse a pasar la noche. También se podrán organizar excursiones de dos días con alojamiento en el lugar".

Para Zancan, este esquema representa una nueva forma de articulación entre el complejo y prestadores locales. “Tenemos que poner en valor esta nueva forma de gestionar del CEO de Las Leñas con empresas locales mendocinas”, sostuvo.

A la espera de nuevas nevadas para sumar pistas en Las Leñas

El avance de la temporada dependerá de la intensidad y calidad de las próximas nevadas, que definirán la apertura de nuevos sectores dentro del centro de esquí. Desde Las Leñas indicaron que los pronósticos se actualizan diariamente y que las condiciones pueden variar.

“Todo depende de la intensidad de las próximas nevadas que se den. En modelos de pronóstico de última generación estos parámetros varían día a día”, explicó Mariano Zancan.

Las Leñas lanzó promociones con alojamiento, media pensión y pases de esquí para viajar durante la semana del 11 al 18 de julio.

En ese sentido, señaló que la nieve será determinante para el movimiento turístico en la región. “Todo va a depender de la cantidad y calidad de nieve que caiga estos próximos 15 días. La gente se vuelca cuando estas condiciones se dan. El impacto es muy positivo no solamente para el sur mendocino sino también para la ciudad de Mendoza”, afirmó.

El prestador también resaltó una de las características que distingue al centro mendocino frente a otros destinos de invierno: la calidad de su nieve. “Las Leñas tiene la particularidad de tener nieve seca. Cuando hay nieve, esto genera una gran expectativa a gente de todo el país, no solamente por las cercanías, sino tiene otros atributos, como salir de tu departamento con los esquíes”, destacó.

Las promociones de apertura de Las Leñas incluyen alojamiento, pases y descuentos

Para acompañar el inicio de la temporada de invierno 2026, Las Leñas lanzó promociones especiales de apertura para viajar durante la semana del 11 al 18 de julio, con opciones que combinan alojamiento en el Hotel Acuario (4 estrellas), media pensión y pases de esquí.

La propuesta Miniweek, pensada para principiantes, incluye 2 noches y 3 días de esquí, con media pensión y pase principiante por tres días. La tarifa promocional es de $758.100 por persona en base doble con vista montaña, con un 30% de descuento aplicado en el hotel.

Por otro lado, la alternativa Extraweek contempla 5 noches y 6 días de esquí, con media pensión y pase por seis días. El programa tiene un valor promocional de $1.620.000 por persona en base doble con vista montaña, con un 40% de descuento aplicado en el alojamiento.

Las tarifas incluyen desayuno y cena sin bebidas, alojamiento según el programa elegido y los pases correspondientes. Los valores son finales para el pasajero, con IVA incluido, y la promoción está disponible hasta agotar stock, con un límite de 10 habitaciones por programa.

Desde el complejo informaron que quienes deseen contratar estas promociones pueden comunicarse al 11 4819-6000 o escribir al correo [email protected]. Además, también se pueden encontrar promociones Miniweek a través de Koven, en su cuenta de Instagram @koven.ar.