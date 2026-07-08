8 de julio de 2026 - 12:36

A días de los datos del INDEC, la inflación en CABA fue del 1,8%

Se trata del valor más bajo desde septiembre del 2025. En el primer trimestre, el índice acumuló un 16%.

A días de los datos del INDEC, la inflación en CABA fue del 1.8%.

A días de los datos del INDEC, la inflación en CABA fue del 1.8%.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La inflación de junio en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,8%, el registro mensual más bajo en lo que va de 2026, impulsado por la baja en los precios de frutas, prendas de vestir y servicios turísticos. De esta manera, el índice acumuló un 16% en el primer semestre y una variación interanual del 32,6%.

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El dato fue difundido este martes por el Instituto de Estadística y Censos porteño y representa una desaceleración respecto del 2,1% registrado en mayo.

Además, constituye un anticipo del índice nacional que el Instituto Nacional de Estadística y Censos dará a conocer el próximo 14 de julio, para el que las consultoras privadas proyectan una inflación cercana al 2%.

La inflación en CABA fue del 1,8%.

La inflación en CABA fue del 1,8%.

Qué fue lo que más aumentó

El informe señala que los bienes registraron un incremento promedio del 1,5%, impulsados principalmente por los alimentos, medicamentos, combustibles, automóviles y productos de limpieza.

Dentro del rubro alimentos, las mayores subas correspondieron a:

  • Verduras, tubérculos y legumbres: 5,9%
  • Panificados y cereales: 2%
  • Lácteos y huevos: 1,7%
  • Carne: 0,6%
  • Frutas: 0,1%

Por su parte, los servicios aumentaron 2%, con incrementos destacados en:

  • Alquileres: 2,4%
  • Medicina prepaga: 2,2%
  • Colectivos urbanos: 4%
  • Trenes: 5,6%
  • Servicios financieros: 4,3%
  • Expensas

En contraste, los precios de los paquetes turísticos retrocedieron 3,6%, mientras que los pasajes aéreos bajaron 3,5%, contribuyendo a moderar el índice general.

Los precios regulados lideraron las subas

Según el organismo estadístico, los precios regulados fueron los que más crecieron durante junio, debido principalmente a los aumentos en el transporte público y en la tarifa residencial de agua.

Los precios regulados fueron los que más crecieron.

Los precios regulados fueron los que más crecieron.

En el acumulado del primer semestre, estos precios avanzaron 22,5%, por encima de la inflación núcleo y de los productos estacionales.

Qué pasó con cada rubro

Entre los principales capítulos del índice de precios se destacaron:

  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: +1,6%.
  • Prendas de vestir y calzado: -0,7%.
  • Salud: +2,9%, impulsada por la actualización de las cuotas de medicina prepaga.
  • Transporte: +2,1%, por los incrementos en colectivos, trenes y subte.
  • Equipamiento y mantenimiento del hogar: +4,1%, debido al aumento de los salarios del personal de casas particulares.
  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: +2,2%, por los alquileres, expensas y el ajuste en la tarifa del agua.
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