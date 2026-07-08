A días de los datos del INDEC, la inflación en CABA fue del 1.8%.

La inflación de junio en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,8% , el registro mensual más bajo en lo que va de 2026, impulsado por la baja en los precios de frutas, prendas de vestir y servicios turísticos. De esta manera, el índice acumuló un 16% en el primer semestre y una variación interanual del 32,6% .

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El dato fue difundido este martes por el Instituto de Estadística y Censos porteño y representa una desaceleración respecto del 2,1% registrado en mayo.

Además, constituye un anticipo del índice nacional que el Instituto Nacional de Estadística y Censos dará a conocer el próximo 14 de julio , para el que las consultoras privadas proyectan una inflación cercana al 2% .

El informe señala que los bienes registraron un incremento promedio del 1,5% , impulsados principalmente por los alimentos, medicamentos, combustibles, automóviles y productos de limpieza.

La inflación en CABA fue del 1,8%.

Dentro del rubro alimentos, las mayores subas correspondieron a:

Verduras, tubérculos y legumbres: 5,9%

Panificados y cereales: 2%

Lácteos y huevos: 1,7%

Carne: 0,6%

Frutas: 0,1%

Por su parte, los servicios aumentaron 2%, con incrementos destacados en:

Alquileres: 2,4%

Medicina prepaga: 2,2%

Colectivos urbanos: 4%

Trenes: 5,6%

Servicios financieros: 4,3%

Expensas

En contraste, los precios de los paquetes turísticos retrocedieron 3,6%, mientras que los pasajes aéreos bajaron 3,5%, contribuyendo a moderar el índice general.

Los precios regulados lideraron las subas

Según el organismo estadístico, los precios regulados fueron los que más crecieron durante junio, debido principalmente a los aumentos en el transporte público y en la tarifa residencial de agua.

Los precios regulados fueron los que más crecieron. Prensa Gobierno de Mendoza

En el acumulado del primer semestre, estos precios avanzaron 22,5%, por encima de la inflación núcleo y de los productos estacionales.

Qué pasó con cada rubro

Entre los principales capítulos del índice de precios se destacaron: