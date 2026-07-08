A días de los datos del INDEC, la inflación en CABA fue del 1.8%.

La inflación de junio en la Ciudad de Buenos Aires fue del 1,8%, el registro mensual más bajo en lo que va de 2026, impulsado por la baja en los precios de frutas, prendas de vestir y servicios turísticos. De esta manera, el índice acumuló un 16% en el primer semestre y una variación interanual del 32,6%.
El dato fue difundido este martes por el Instituto de Estadística y Censos porteño y representa una desaceleración respecto del 2,1% registrado en mayo.
Además, constituye un anticipo del índice nacional que el Instituto Nacional de Estadística y Censos dará a conocer el próximo 14 de julio, para el que las consultoras privadas proyectan una inflación cercana al 2%.
La inflación en CABA fue del 1,8%.
Qué fue lo que más aumentó
El informe señala que los bienes registraron un incremento promedio del 1,5%, impulsados principalmente por los alimentos, medicamentos, combustibles, automóviles y productos de limpieza.
Dentro del rubro alimentos, las mayores subas correspondieron a:
- Verduras, tubérculos y legumbres: 5,9%
- Panificados y cereales: 2%
- Lácteos y huevos: 1,7%
- Carne: 0,6%
- Frutas: 0,1%
Por su parte, los servicios aumentaron 2%, con incrementos destacados en:
- Alquileres: 2,4%
- Medicina prepaga: 2,2%
- Colectivos urbanos: 4%
- Trenes: 5,6%
- Servicios financieros: 4,3%
- Expensas
En contraste, los precios de los paquetes turísticos retrocedieron 3,6%, mientras que los pasajes aéreos bajaron 3,5%, contribuyendo a moderar el índice general.
Los precios regulados lideraron las subas
Según el organismo estadístico, los precios regulados fueron los que más crecieron durante junio, debido principalmente a los aumentos en el transporte público y en la tarifa residencial de agua.
Los precios regulados fueron los que más crecieron.
Prensa Gobierno de Mendoza
En el acumulado del primer semestre, estos precios avanzaron 22,5%, por encima de la inflación núcleo y de los productos estacionales.
Qué pasó con cada rubro
Entre los principales capítulos del índice de precios se destacaron:
- Alimentos y bebidas no alcohólicas: +1,6%.
- Prendas de vestir y calzado: -0,7%.
- Salud: +2,9%, impulsada por la actualización de las cuotas de medicina prepaga.
- Transporte: +2,1%, por los incrementos en colectivos, trenes y subte.
- Equipamiento y mantenimiento del hogar: +4,1%, debido al aumento de los salarios del personal de casas particulares.
- Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: +2,2%, por los alquileres, expensas y el ajuste en la tarifa del agua.