6 de julio de 2026 - 23:48

Luis Caputo: "La gente se puede quedar tranquila, la inflación va a seguir a la baja"

El ministro de Economía defendió la política cambiaria, aseguró que la inflación continuará descendiendo y cuestionó a quienes advertían sobre un atraso del dólar.

Luis Caputo rechazó las críticas por el dólar: “No pueden militar preocupación”. (foto archivo)

Luis Caputo rechazó las críticas por el dólar: “No pueden militar preocupación”. (foto archivo)

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Ramiro Gómez / Los Andes
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió a quienes cuestionan la política cambiaria del Gobierno y rechazó las advertencias sobre un supuesto atraso del tipo de cambio. Durante una entrevista televisiva en LN+, el funcionario sostuvo que quienes antes hablaban de un dólar atrasado ahora modificaron su discurso.

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“Decían que había atraso cambiario con el dólar a 1400. Ahora, con el dólar a 1500, no pueden militar preocupación”, afirmó el funcionario. Las declaraciones se produjeron luego de la presentación del programa financiero del Tesoro con proyecciones hasta 2027.

Caputo aseguró que la inflación continuará en descenso

Durante la entrevista, el ministro ratificó su confianza en la evolución de la economía y aseguró que el proceso de desaceleración de la inflación continuará en los próximos meses.

“El sendero de desinflación se recuperó a partir de abril. A medida que seguimos con esta ortodoxia fiscal y monetaria, la inflación va a converger a una inflación internacional. La gente se puede quedar tranquila que la inflación va a seguir a la baja”, expresó.

Además, sostuvo que las perspectivas económicas son favorables y destacó indicadores como la actividad económica, las exportaciones, el consumo y la reducción del riesgo país.

Las declaraciones sobre el caso Adorni

Caputo también se refirió a la repercusión del caso que involucra a Manuel Adorni y consideró que su difusión coincidió con un contexto de buenas noticias económicas.

Según afirmó, esa situación, sumada al impacto internacional de la guerra en Medio Oriente, terminó desplazando del debate público los resultados económicos que, según su visión, mostraba el Gobierno.

El ministro habló sobre el 2027 y el mercado cambiario

Consultado sobre la posibilidad de una eventual corrida financiera en 2027, Caputo diferenció sus expectativas personales del trabajo cotidiano del equipo económico.

“En el equipo económico somos tremendamente optimistas y no creo que eso pase. De todos modos, trabajamos preparándonos como si lo peor fuera a pasar”, señaló. En otro tramo de la entrevista desvinculó el nivel de endeudamiento de la política tarifaria y atribuyó la necesidad de financiamiento a la caída en la demanda de dinero que, según explicó, se produjo durante 2025.

El ministro también defendió la situación actual del mercado cambiario y aseguró que cualquier persona puede adquirir divisas sin las restricciones que existían anteriormente. En ese marco, reivindicó las medidas económicas implementadas por el Gobierno y concluyó con una definición de tono político: “Creer que en su mayoría la gente va a votar por volver al pasado es una subestimación a la ciudadanía”.

La entrevista completa

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