6 de julio de 2026 - 18:31

El Riesgo País cayó a 412 puntos y alcanzó su nivel más bajo desde que asumió Milei

Tras la presentación del nuevo programa financiero hasta 2027, la jornada estuvo marcada por el crecimiento en las acciones argentinas. “El Gobierno optó por cumplir con todas las obligaciones”, afirmó el ministro Caputo.

Este lunes, el riesgo país de Argentina descendió a 412 puntos.

Este lunes, el riesgo país de Argentina descendió a 412 puntos.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Riesgo País volvió a bajar este lunes y alcanzó los 412 puntos básicos, el nivel más bajo desde el inicio del mandato de Javier Milei. La jornada también estuvo marcada por un crecimiento en las acciones argentinas, en medio de la presentación del nuevo programa financiero oficial hasta el 2027.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el encargado de presentar el plan y sostuvo que la meta para el final de un presunto segundo mandato del gobierno libertario es que la Argentina alcance la “categoría de investment grade”.

Además, afirmó que volver a los mercados internacionales será una posibilidad y no una necesidad para el Gobierno. En ese contexto, el indicador elaborado por JP Morgan descendió y la baja se produjo en una jornada favorable para los activos financieros argentinos.

Fue una jornada positiva para los ADR y las acciones de las compañías argentinas que se negocian con dólares en Wall Street, y se extendieron las ganancias. Estas fueron lideradas por los títulos bancarios, con BBVA (+7,5%) y Banco Supervielle (+6,9%) entre los primeros lugares.

En promedio, los bonos soberanos en dólares, como los Globales y los Bonares, aumentaron 0,2%.

Caputo resaltó “el cumplimiento de las obligaciones”

“Hay que entender que desde el día uno este es un Gobierno que optó por cumplir con todas las obligaciones”, remarcó el titular del Palacio de Hacienda. Asimismo, marcó que “la nueva deuda se emite exclusivamente para refinanciar el capital de la deuda heredada”.

En relación a esto, resaltó que “los intereses se pagan con superávit fiscal” y contó que “la mayoría refinancia capital e intereses, nosotros solo refinanciamos el capital. Esto es importante porque la deuda se mide entre cantidad de deuda y PBI. Si la deuda es creciente esa ratio aumenta y te vuelve intertemporalmente insolvente”.

Y sumó: “En el caso nuestro no hay opción y lo que siempre se ha decidido es que el ratio deuda-PBI sea cada vez más bajo para ser intertemporalmente solvente. Manteniendo deuda y cancelando, ese ratio se hace menor y el peso de la deuda respecto de la economía es cada vez más bajo”.

Argentina y los mercados internacionales

Por otro lado, Caputo indicó: “el programa tiene opcionalidad. Es un programa conservador. Hay muchas cosas que estamos trabajando desde hace mucho tiempo y hay otra que es salir a los mercados este año y el año que viene. Pero puede ser una opción. Para nosotros es una opción más, no un objetivo”, en relación a la posibilidad de la colocación de nuevos bonos en el exterior.

A su vez, sumó que “refinanciar a una tasa cada vez más baja es muy importante. Nos estamos financiando al 6% a 10 años. La menor tasa significa tener un menor esfuerzo fiscal. O tener mayor superávit para seguir bajando impuestos. Es positivo para ir reduciendo la dependencia que Argentina tuvo de Wall Street”. Y sostuvo que “el orden macroeconómico blinda al país de shocks externos o internos”.

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