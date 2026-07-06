Vino: cuánto crecieron las exportaciones en el primer semestre

El vino mejoró sus exportaciones durante los primeros seis meses de 2026. Cuáles fueron los productos que traccionaron y qué pasó en 2025.

La industria del vino en Argentina mantuvo su evolución favorable en los mercados externos y las exportaciones mejoraron en lo que va del año. De acuerdo con el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el primer semestre de 2026 finalizó con un crecimiento tanto en los volúmenes exportados como en los ingresos generados por las ventas al exterior.

Entre enero y junio de este año, las exportaciones de vino alcanzaron los 102.607.700 litros, cifra que representó un aumento del 14,2% respecto del mismo período de 2025. Aunque el dato es positivo, vale remarcar que entre enero y diciembre de 2025, los datos oficiales mostraron una caída total del 2% en las exportaciones de vino. Dentro de esto, el fraccionado mejoró 10 puntos y el granel perdió 29.

Este año, en tanto, el mejor desempeño de las ventas externas estuvo impulsado principalmente por la mejora en las ventas de vino a granel y de vinos espumosos. En cuanto al valor de las exportaciones, los envíos de vinos y mostos generaron un ingreso FOB de U$S 392.546.000 durante los primeros seis meses de 2026. El monto implicó un crecimiento del 6,6% en comparación con el registrado en igual semestre del año pasado.

Los datos concretos Durante junio, las exportaciones de vino alcanzaron los 17.291.500 litros, marcando una suba del 11,6% interanual. El mes se destacó por una notable recuperación en las siguientes categorías: los vinos fraccionados crecieron 13,2%, los espumosos registraron un salto del 89,6% y los a granel mantuvieron la tendencia positiva con un alza de 6,2%.

En tanto, el protagonista del semestre fue mosto concentrado y se confirmó su buen momento en el mercado internacional. En el mes de junio, las exportaciones de mosto se dispararon un 89,5% en la comparación interanual. Con este último empuje, el acumulado de los primeros seis meses del año para el mosto concentrado totalizó 48.601 toneladas y selló un crecimiento del 38,3% en comparación con el primer semestre del año pasado.

En síntesis, en los primeros seis meses de 2026, las exportaciones de vino estuvieron impulsadas especialmente por el fuerte incremento de los envíos de vino a granel que mejoraron 52,7%. En tanto, los vinos fraccionados registraron una suba del 2,4% a lo que se suma el mencionado 38% de mejora semestral del mosto.