Si cobrás este sueldo en julio, podés ser considerado de clase media en Argentina

Aunque no existe una definición oficial de cuánto debe ganar una persona para pertenecer a la clase media, distintos indicadores permiten hacer una estimación. En Mendoza, un sueldo cercano a los $1,5 millones mensuales para una persona sola representa hoy el umbral para integrar ese segmento social.

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La clasificación de las clases sociales no depende únicamente del salario, sino también del costo de vida, la composición del hogar y el lugar de residencia. Sin embargo, especialistas suelen tomar como referencia las canastas básicas y los criterios utilizados por los organismos estadísticos para establecer un piso de ingresos.

En la provincia, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) informó que una familia tipo necesitó $1.382.821 en mayo de 2026 para no caer bajo la línea de pobreza.

Si se adapta esa referencia a una persona que vive sola y se consideran los criterios utilizados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), que ubica a la clase media entre 1,25 y 4 veces el valor de la Canasta Total, un ingreso de alrededor de $1,5 millones mensuales puede considerarse representativo de una clase media consolidada.

A modo orientativo, los ingresos podrían clasificarse de la siguiente manera para un adulto que vive solo en Mendoza:

Menos de $850.000 : situación vulnerable.

: situación vulnerable. Entre $900.000 y $1.200.000 : clase media baja.

: clase media baja. Entre $1.300.000 y $1.800.000 : clase media consolidada.

: clase media consolidada. Más de $1.800.000: clase media alta.

Se trata de una estimación elaborada a partir de las canastas oficiales y de metodologías utilizadas por organismos estadísticos, ya que el INDEC no establece un ingreso específico para definir quién pertenece a la clase media.

¿Qué permite afrontar un sueldo de $1,5 millones?

Con un ingreso cercano a ese monto, una persona que vive sola podría afrontar los principales gastos mensuales, como alquiler, alimentación, transporte, servicios, salud y esparcimiento, además de contar con cierto margen para el ahorro o para hacer frente a gastos imprevistos.

En cambio, quienes perciben ingresos cercanos al millón de pesos suelen encontrarse en una situación más ajustada. Si bien logran superar la línea de pobreza, el margen para ahorrar o sostener consumos no esenciales continúa siendo reducido.

La clase media sigue siendo un concepto relativo

Los especialistas coinciden en que pertenecer a la clase media no depende exclusivamente del salario. También influyen factores como la vivienda, el patrimonio, la estabilidad laboral y el costo de vida de cada región.

Por ese motivo, un ingreso que puede representar un nivel de vida de clase media en Mendoza podría resultar insuficiente en otras jurisdicciones con costos significativamente más altos, como la Ciudad de Buenos Aires.

De hecho, para una familia tipo porteña el piso para ser considerada de clase media supera actualmente los $2,45 millones mensuales, según la metodología del IDECBA.