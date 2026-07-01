Ni garantía propietaria, ni recibos de sueldo, ni seguro de caución: el requisito clave para poder alquilar hoy

El mercado inmobiliario atraviesa una transformación profunda tras la desregulación de los contratos y el notable aumento de la oferta de unidades disponibles. Ante este escenario, el foco de los propietarios ya no está puesto en el respaldo patrimonial de un tercero, ni en recibos de sueldo, sino en la capacidad real y demostrable de pago del inquilino.

Conseguir un departamento hoy requiere superar un filtro financiero estricto que reemplaza a la vieja garantía propietaria de un familiar. Las exigencias para firmar nuevos acuerdos se han reconfigurado, priorizando la previsibilidad del flujo de fondos mensual por sobre los bienes inmuebles que antes se ponían como aval para asegurar el cumplimiento del contrato.

La certificación de ingresos ante el Consejo Profesional Para los trabajadores independientes, monotributistas o aquellos que no poseen una nómina salarial tradicional, la figura del contador público se vuelve indispensable para acceder a una vivienda. En el caso de Mendoza, la certificación de ingresos debe estar debidamente legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCEM) para tener validez ante las inmobiliarias. Este documento actúa como el nuevo documento de identidad financiera, demostrando que el interesado percibe fondos suficientes de manera regular para afrontar el compromiso asumido.

image El endurecimiento de estos requisitos de solvencia responde a una lógica de mitigación de riesgo extremo en un contexto donde los precios de los alquileres pueden ajustarse de forma mensual o trimestral. Las aseguradoras y propietarios aplican ahora la regla de sostenibilidad, donde el costo del alquiler no puede superar el 35% de los ingresos totales declarados por el grupo familiar. Esta fórmula del triple ingreso funciona como un colchón de seguridad necesario para evitar la morosidad ante posibles saltos en los índices de actualización de los contratos, permitiendo que la operación sea viable a largo plazo para ambas partes.

Avales bancarios y el uso de la tecnología financiera Otra alternativa que gana terreno frente a la falta de garantes es el aval o garantía bancaria. Este mecanismo consiste en bloquear un monto determinado de dinero en una cuenta o solicitar un respaldo financiero directo a la entidad bancaria para asegurar el contrato frente al dueño. Es una opción cada vez más consultada por quienes cuentan con ahorros pero no tienen cómo demostrar ingresos fijos mensuales a través de un recibo de sueldo convencional.

Paralelamente, el mercado está incorporando plataformas de gestión de alquileres que precalifican a los interesados mediante algoritmos de scoring crediticio. Estas herramientas analizan el comportamiento de pago histórico y el nivel de ingresos para reemplazar por completo a los garantes tradicionales. En Mendoza, también se aceptan constancias de inscripción en ARCA y declaraciones juradas de impuestos como documentación respaldatoria para cumplir con el requisito de ingresos comprobables. image Precios de referencia y la dinámica de la oferta A pesar de que la oferta de departamentos publicados creció más del 215% en los últimos años, el acceso sigue condicionado por los valores promedio del mercado. Actualmente, un departamento de dos ambientes puede rondar los $790.000, mientras que las unidades de tres ambientes superan el millón de pesos. Estas cifras elevan la vara de la solvencia exigida, obligando a los inquilinos a presentar carpetas financieras cada vez más sólidas para ser seleccionados entre los postulantes. El sistema de garantías funciona hoy como el principal indicador de confianza entre las partes. Ante la flexibilidad de los nuevos acuerdos, los propietarios eligen reforzar las condiciones de ingreso para reducir la incertidumbre económica. La rapidez para presentar la documentación financiera y la certificación contable legalizada son, en última instancia, los factores que definen quién logra cerrar un contrato en el competitivo mercado actual.