Se frenan las ventas de inmuebles en Mendoza: de qué depende su reactivación

Después del impulso que le dieron tanto e l blanqueo como los créditos hipotecarios , el mercado inmobiliario en Mendoza se ha tranquilizado. Las ventas , coinciden diversos referentes, han caído en la comparación interanual y también lo ha hecho la cantidad de hipotecas otorgadas.

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“El año pasado nos encontramos con un mercado muy interesante en ventas, por la participación del crédito hipotecario, el blanqueo de capitales y los dólares debajo del colchón ”, comentó el director de Inmoup, Marcos Herrera . Pero añade que, en 2026, las hipotecas han caído 50% con relación al año pasado y la regularización de activos dejó de traccionar.

Si bien señaló que la baja de tasas genera ciertas expectativas con los préstamos hacia adelante, el desafío sigue siendo que se produzca una mejora en los salarios , para que los posibles compradores puedan acceder a un crédito. “El comprador mide sus ingresos, cuotas, tasas, gastos de escritura y valores de cierre”, graficó.

Eduardo Rosta, de Rosta Consultores Inmobiliarios , señaló que los créditos hipotecarios fueron muy utilizados para comprar una segunda vivienda -generalmente para alquiler-, porque son personas que tienen mayor capacidad de pago y una mejor calificación crediticia. Este año, en cambio, si bien se sostienen las consultas, las concreciones son pocas y no se cumplieron las expectativas de crecimiento de ventas que tenían al comenzar 2026 .

En cuanto a las perspectivas para el segundo semestre, consideró que dependerán en buena medida de qué hagan los bancos, porque, como aumentó la morosidad y la utilización de las tarjetas de crédito, cuando la gente presenta la documentación para un préstamo hipotecario , no cumple con los requisitos. De ahí que evalúe que, por un lado, los interesados en acceder a una hipoteca deberán resolver su situación financiera y, por otro, los bancos flexibilizar los requerimientos.

Crédito Hipotecario Cayeron los créditos hipotecarios y se frenan las ventas de inmuebles

Qué pasó con los precios de los inmuebles

El reporte inmobiliario de Inmoup plantea que ha habido un incremento en las consultas en el segundo trimestre de 2026 y que esto ha generado un reacomodamiento de precios. Del total de viviendas publicadas en el portal -6.060 casas y 3.042 departamentos en Mendoza-, al menos 2.000 bajaron sus valores en los últimos tres meses.

La baja alcanzó el 8,2% en las casas con un precio de hasta US$ 100 mil y de los departamentos publicados con un valor de hasta US$ 50 mil. Sin embargo, en el resto de los segmentos roza o supera el 6%. Esto responde a que hay una mayor cantidad de propiedades publicadas, lo que obliga a los vendedores a ajustar sus pretensiones.

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Herrera evaluó que para el segundo semestre del año el mercado aparece con “una menor euforia y un análisis más cuidadoso”. Y añade que, al igual que sucede en otras situaciones de consumo, las personas “buscan, comparan, guardan propiedades y esperan oportunidades concretas”.

Andy Landa, de Inmodata Mendoza y Aele Inmobiliaria, coincide en que se han empezado a retasar las propiedades a la baja y que, en el último trimestre, el 32% de los propietarios de casas en venta redujeron el valor pretendido y lo mismo sucedió con el 29,25% de los dueños de departamentos.

Esto viene de la mano de un incremento de la cantidad de casas y departamentos en condiciones de ser hipotecados en el Gran Mendoza, que pasaron de 493 en junio de 2025 a 1348 en el mismo mes de 2026, y de 314 a 722, respectivamente. Pero, como contraparte, en mayo bajó un 62% interanual la cantidad de créditos hipotecarios otorgados en todo el país; aunque en Mendoza esa reducción fue sustancialmente menor: del 24%.

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Luces y sombras en el mercado de alquileres

En el caso de las propiedades en alquiler, se sostiene una buena oferta. Desde Inmodata distinguen, sin embargo, entre las casas, cuya cantidad ha disminuido un 6%, ya que son alquiladas rápidamente, y los departamentos, que crecieron un 6% y sigue aumentando el número en el mercado de locación.

Eduardo Rosta analizó que esta oferta sostenida le ofrece al inquilino mayor capacidad de decisión y que la cantidad de propiedades disponibles, sumado a la caída del poder adquisitivo de los salarios, ha favorecido que, en muchos casos, las renovaciones de contrato se estén haciendo por el mismo valor. Incluso, cuando no se renueva y el inmueble vuelve al mercado, se está ofreciendo a veces por un monto un poco inferior.

En este panorama hay que incluir que las tarifas de servicios públicos han subido, lo que fuerza a los propietarios a ajustar un poco el monto mensual para que el inquilino pueda llegar al número. “A veces, en las negociaciones, se bajan $50 mil de un alquiler de $500 mil. Pero esos $50 mil hacen la diferencia entre que alquilen o no”, ejemplificó el corredor inmobiliario.

Sin embargo, la situación es variable según las zonas. El informe elaborado por Andy Landa detalla que el monto del alquiler promedio en Guaymallén le ganó por 15,5 puntos a la inflación en el último año y en Godoy Cruz, por 8,4 puntos; lo que implica un beneficio para el propietario. En cambio, en Ciudad, la evolución del importe mensual perdió por 2 puntos frente al IPC, lo que favoreció al inquilino.

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“Factores como el aumento del valor de las propiedades, oferta disponible, la demanda de alquileres y las mejoras en infraestructura local pueden haber contribuido a este crecimiento”, enumera Landa para explicar los motivos de una mejora en la rentabilidad del dueño del inmueble en ciertas locaciones.

Pero, por otra parte, Inmodata resalta que el alquiler promedio en Ciudad -unos $600 mil pesos por un departamento de dos habitaciones con cochera- representa la mitad (el 50,16%) del salario de un empleado de comercio, que ronda los $1,2 a 1,3 millones.

Otro dato que marca una alerta la trae Rosta, quien señala que, si bien la morosidad ha sido muy baja desde la ley de alquileres, ha comenzado a aumentar la vinculada al pago de expensas, agua y municipalidad -los servicios que no “se cortan”- y también la del canon mensual. “Cuesta más que paguen del 2 al 10 y se va prolongando al 15 al 20 en algunos casos, algo que hacía mucho que no se veía como tendencia”, advirtió.