El mercado inmobiliario mendocino ante un 2026 de consolidación: crédito, precios y proyecciones

El inicio de 2026 encuentra a Mendoza en una etapa de maduración inmobiliaria. Luego de un 2025 marcado por la transición y el regreso de herramientas de financiación, el mercado inmobiliario mendocino parece haber encontrado un piso sólido desde donde proyectar un crecimiento sostenido.

Según Jorgelina Berrio, vocera de RE/MAX Excelencia que habló con Los Andes la percepción general es de una reactivación que no solo se mantiene, sino que promete superar los niveles de actividad comercial del año pasado.

Uno de los datos más reveladores de este ciclo es la composición de las operaciones. Si bien el salto del crédito hipotecario ha sido una de las noticias más celebradas por el sector, el "billete" sigue mandando en el cierre de los negocios. Actualmente, la venta con crédito representa un 18,5% del total, mientras que el 81,5% de las transacciones se resuelven en efectivo. En este escenario, el Banco Nación se ha consolidado como el principal aliado de los mendocinos, captando el 56% de las carpetas hipotecarias, seguido por la banca privada.

"Esta dinámica está intrínsecamente ligada a la estabilidad del dólar. Para el comprador local, la previsibilidad cambiaria pesa tanto o más que la tasa de interés a la hora de tomar la decisión definitiva. La calma en el mercado de divisas ha permitido que los valores de cierre encuentren un equilibrio, con márgenes de negociación que se han estabilizado en torno al -5,09%, reflejando una mayor sintonía entre las pretensiones de los vendedores y las posibilidades reales de los compradores", destacó la fuente consultada.

Un factor que está movilizando el stock de propiedades terminadas es la brecha de costos. Hoy, Mendoza presenta una curiosa ventana de oportunidad: el valor del metro cuadrado construido se ubica entre los USD 900 y USD 1.100 según la zona, una cifra que queda notablemente por debajo del costo de construcción desde cero, que hoy arranca en los USD 1.200. Esta distorsión incentiva la compra de lo "llave en mano", especialmente para el usuario final, quien hoy lidera el mercado por encima del inversor que busca renta.

En cuanto a la expansión geográfica, el eje sur-oeste sigue sin encontrar techo. Luján de Cuyo se mantiene como el departamento más buscado, consolidando una tendencia que comenzó como una migración post-pandemia y que hoy se ratifica por la amplia disponibilidad de tierra y el desarrollo de proyectos integrales. Maipú acompaña este crecimiento, aunque Luján sigue siendo la "joya de la corona" para quienes buscan calidad de vida y servicios en el periurbano.

Alquileres: entre la oferta récord y el desafío del bolsillo

La desregulación del mercado de alquileres ha generado un impacto directo en la oferta, que creció de forma exponencial en el último año. Sin embargo, el equilibrio de precios sigue siendo un terreno sensible. Con incrementos anuales que oscilan entre el 30% y el 60%, un departamento de un dormitorio en la Ciudad de Mendoza ya ronda los $550.000 mensuales. A pesar de estos valores, muchos propietarios aún sienten que la rentabilidad no compensa el capital invertido, mientras que para los inquilinos, el acceso a la vivienda sigue tensionando el presupuesto familiar.

El valor de la intermediación en tiempos de cambio

"A dos décadas del desembarco de la cultura de red en la Argentina, el perfil del agente inmobiliario en Mendoza ha experimentado una transformación profunda. El cliente actual ya no busca simplemente una propiedad, sino una asesoría integral que minimice los riesgos en la negociación. La profesionalización y la capacitación constante se han vuelto el estándar necesario para operar en un mercado que, aunque más dinámico, exige procesos definidos y un conocimiento técnico que hace diez años no era tan determinante para el éxito de una operación", remarcó la especialista.