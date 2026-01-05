El blanqueo ofrece expectativas favorables para el mercado inmobiliario

Desde el viernes pasado, quienes dejaron el dinero del blanqueo en las cuentas CERA para evitarse el pago de un 5% del monto en concepto de impuestos, pueden retirarlo. Referentes del mercado inmobiliario en la provincia sostienen que esto será un vector más para el impulso en las ventas que esperan en estos próximos meses.

Aunque hay distintos cálculos sobre cuál es el monto que quedó inmovilizado en las Cuentas Especiales de Regularización de Activos , desde Max Capital detallaron que el monto total originalmente declarado alcanzó los US$ 20.000 millones , pero se espera que el volumen de fondos que queda disponible sea menor.

Sumaron que no hay datos oficiales y recordaron que la opción de inmovilizar el capital para evitar el pago de impuestos sólo aplicaba a los depósitos superiores a US$ 100.000 (el resto podía utilizarlo sin abonar tributos).

Eduardo Rosta, de la inmobiliaria Rosta & Asociados , señaló que las perspectivas son muy buenas y que no se trata de una “esperanza”, sino de un panorama que surge de la conjunción de diversos factores.

Se espera que el dinero del blanqueo se vuelque en el mercado inmobiliario

Detalló que, generalmente, en el último trimestre del año se eleva la cantidad de cierres de operaciones de compraventa de inmuebles , pero que el año pasado esto no sucedió, porque las elecciones generaron un “impasse” que neutralizó el movimiento por casi un trimestre completo.

Sin embargo, el hecho de que el resultado de los comicios permite anticipar que habrá reglas claras por un cierto tiempo, otorga confianza a los inversores.

Específicamente sobre el dinero del blanqueo, indicó que habrá disponibilidad de efectivo para comprar propiedades usadas que todavía se mantienen en valores bajos. Pero que, según el monto, habrá quienes elijan desarrollar un complejo de dúplex, que tiene como mercado compradores e inquilinos. Esto, en un contexto en el que los alquileres han ganado rentabilidad.

Rosta destacó que el mercado financiero no ofrece posibilidades de especulación vinculadas al tipo de cambio, con lo que el “ladrillo” se perfila como una opción atractiva.

Rentabilidad y precios como atractivo

Además, se eliminaron el ITI (Impuesto a la Transferencia de Inmuebles) y el Impuesto Cedular, lo que suma un incentivo más para la inversión en inmuebles. Por otra parte, las tasas de los créditos hipotecarios se han ido acomodando.

En referencia a los precios, el corredor inmobiliario detalló que los valores de las propiedades usadas se han mantenido, pero que sí se han modificado las condiciones de compra. Antes, lo habitual era publicar un importe con un margen hacia arriba y que el comprador ofreciera un 5% a 10% menos, lo que dejaba un margen de negociación. Ahora, en cambio, es más común que se respete el valor publicado, que está más cerca del real de venta.

“Todo indica que este próximo semestre va a ser muy positivo”, se entusiasmó Rosta.

La construcción de viviendas y locales comerciales creció en los seis departamentos del Gran Mendoza. Foto: José Gutierrez / Los Andes El dinero del blanqueo podría destinarse no sólo a la compra de viviendas usadas, sino también a la construcción de nuevas

Mejor panorama que en el blanqueo anterior

Estanislao Puelles, director de Puelles & Asociados, comentó que las previsiones son mejores que las de anteriores blanqueos. En primer lugar, porque los inversores tienen más confianza; en segundo, porque hay mayor estabilidad sobre el dólar y previsibilidad de su futuro valor; y, tercero, por el auge del crédito hipotecario.

“Si a eso le sumamos instrumentos como las hipotecas divisibles, las expectativas son muy buenas”, planteó. Y sumó: “no hay dudas de que los inversores saldrán del ‘ahorro del colchón’ para invertir en ‘real estate’, porque hoy guardarse los billetes no parece una buena decisión”.

Avizoró que los fondos del blanqueo pueden tener un impacto importante tanto en la compra de unidades terminadas como en la inversión en pozo de nuevos desarrollos. En cuanto a esto último, de todos modos, indicó que habrá ver cuál es el comportamiento del mercado en cuanto al valor del metro cuadrado construido, porque el aumento en dólares ha sido significativo, de cerca de un 60% en los últimos 18 meses.

Puelles cerró que 2026 perfila muy bien para el mercado inmobiliario por el dólar estable, la mayor certidumbre y confianza de los inversores, la seguridad jurídica, el auge de los créditos hipotecarios, la inflación controlada y la poca conveniencia de quedarse con los ahorros en el colchón.

Diversos impulsos para el mercado inmobiliario

El presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza, Silvio Gigli, mencionó otro factor que contribuye a reactivar el sector de compraventa: la ley de inocencia fiscal, que sería como una especie de continuación -aunque con diferencias- del blanqueo que el Gobierno implementó en 2024.

Señaló que el mercado inmobiliario venía en baja desde hacía mucho tiempo, pero el impulso de los créditos hipotecarios, la derogación de la ley 27.551 (de alquileres), la eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles, la habilitación de las hipotecas divisibles y el levantamiento del cepo cambiaron la situación.

“Entendemos que esta nueva ley de inocencia fiscal va a ser una herramienta más, para impulsar no solamente al sector de la compra y venta, sino también de la construcción”, comentó.

Asimismo, mencionó el acceso a financiamiento. “Con una economía más estable, una inflación más controlada y mayor previsibilidad en lo económico, los créditos hipotecarios van a tener un auge muy importante en este nuevo año”, estimó.

Consideró que todos estos cambios no sólo van a impactar positivamente en el mercado de la compraventa, sino también en el locativo, con una mayor oferta de inmuebles en alquiler, ya que calculó que las propiedades que se compren se volcarán a la renta.