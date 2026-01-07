Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 8 de enero

El dólar oficial para la venta minorista cerró este miércoles a $1.490 en Banco Nación. Conocé cómo estará en los diferentes bancos del país este jueves.

El dólar oficial para la venta minorista se mantuvo estable durante la jornada de este miércoles. Para este jueves, el precio rondará los $1.490. A su vez, el Gobierno argentino consiguió los montos para el pago de deuda que vencen el próximo viernes 9 de enero, gracias a 6 bancos internacionales que no han sido nombrados hasta el momento.

dólar jueves 8 enero WEB Precio del dólar para este jueves en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este jueves 8 de enero Banco Nación: $1.490

$1.490 Banco Galicia: $1.480

$1.480 Banco BBVA: $1.490

$1.490 Banco Santander: $1.485

$1.485 Banco Ciudad: $1.490

$1.490 Banco Patagonia: $1.490

$1.490 Banco Macro: $1.490

$1.490 Banco Hipotecario: $1.490

$1.490 Banco Supervielle: $1.493

$1.493 Banco Credicoop: $1.495

$1.495 Banco Piano: $1.490

$1.490 Banco Comercio: $1.480

$1.480 ICBC: $1.495

$1.495 Brubank: $1.480 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país A pocos días del 9 de enero, fecha en la que Argentina debe afrontar un pago de deuda con bonistas privados por USD 4.200 millones, el Banco Central dio una señal clave al mercado al confirmar la obtención de financiamiento externo mediante un acuerdo Repo por USD 3.000 millones. La operación se concretó con un consorcio de seis bancos internacionales y tiene un plazo de 372 días, lo que permite ganar tiempo y aliviar las necesidades inmediatas de divisas en un momento sensible del calendario financiero.