Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 8 de enero

El dólar oficial para la venta minorista se mantuvo estable durante la jornada de este miércoles. Para este jueves, el precio rondará los $1.490. A su vez, el Gobierno argentino consiguió los montos para el pago de deuda que vencen el próximo viernes 9 de enero, gracias a 6 bancos internacionales que no han sido nombrados hasta el momento.
El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
Banco por banco: la cotización del dólar para este jueves 8 de enero
Banco Nación: $1.490
Banco Galicia: $1.480
Banco BBVA: $1.490
Banco Santander: $1.485
Banco Ciudad: $1.490
Banco Patagonia: $1.490
Banco Macro: $1.490
Banco Hipotecario: $1.490
Banco Supervielle: $1.493
Banco Credicoop: $1.495
Banco Piano: $1.490
Banco Comercio: $1.480
ICBC: $1.495
Brubank: $1.480
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
A pocos días del 9 de enero, fecha en la que Argentina debe afrontar un pago de deuda con bonistas privados por USD 4.200 millones, el Banco Central dio una señal clave al mercado al confirmar la obtención de financiamiento externo mediante un acuerdo Repo por USD 3.000 millones. La operación se concretó con un consorcio de seis bancos internacionales y tiene un plazo de 372 días, lo que permite ganar tiempo y aliviarlas necesidades inmediatas de divisas en un momento sensible del calendario financiero.
El préstamo se cerró por el monto total licitado de USD 3.000 millones y una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que se traduce en un costo financiero del 7,4% anual. La demanda por esta operación fue significativa: el Banco Central recibió ofertas por USD 4.400 millones, superando en cerca de 50% el monto originalmente buscado. Pese a ese interés, la autoridad monetaria optó por no ampliar la adjudicación, en línea con sus proyecciones de fortalecimiento gradual de las reservas internacionales.
Como es habitual en este tipo de acuerdos, el Repo implica la entrega de activos como garantía. En este caso, el BCRA utilizó los Bonares 2035 y 2038, títulos bajo legislación argentina, con el compromiso de recomprarlos en una fecha futura a un precio previamente establecido. De esta manera, se trata de un crédito garantizado que no implica una venta definitiva de los papeles.
Este financiamiento se vincula directamente con los vencimientos del 9 de enero, que ascienden a USD 4.216 millones. De ese total, USD 2.567 millones corresponden a bonos Globales, USD 1.524 millones de capital y USD 1.043 millones de intereses, mientras que los USD 1.649 millones restantes están asociados a Bonares, con USD 1.187 millones de capital y USD 462 millones de intereses.
Aunque no se difundieron los nombres de los seis bancos participantes, la operación avanza a paso firme en la normalización del acceso al crédito internacional. Este avance se da en un contexto de mejora del riesgo país y refuerza la percepción de un ordenamiento macroeconómico más consistente y sostenible.