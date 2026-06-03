Dólar hoy: el oficial cerró en $1.460 y mantiene la "racha alcista" desde el inicio de semana

El dólar oficial volvió a subir este miércoles y cerró a $1.460 para la venta en el Banco Nación, $10 por encima de la jornada anterior. Con este movimiento, la divisa acumula un incremento de $30 desde el inicio de la semana y mantiene una tendencia alcista en el mercado local.

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Para la compra se posicionó en $1.410 , avanzando un 0,71% frente a la última cotización del martes. En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.475.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, con una baja de 0,35% en la jornada.

El d ólar mayorista cerró en $1.438, subió 0,8% y anotó su nivel más alto desde febrero de este año. A pesar de eso, la cotización continúa manteniéndose alejada del techo cambiario (actualmente en $1.765,66).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,69% hasta $1.459,8, y el CCL (Contado Con Liquidación) hacía lo mismo hasta los $1.513,3 (+0,75%).

Reservas del Banco Central: "Se alcanzó la meta"

Las reservas del Banco Central (BCRA) subieron en la última jornada US$59 millones, ubicándose en US$48.427 millones.

A su vez, compró US$175 en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y ya acumula prácticamente la totalidad del objetivo fijado dentro de su programa monetario. Representó el 26,7% del volumen operado y el Gobierno alcanzó las 99 jornadas consecutivas con intervención compradora.

Con la compra de este martes, el Banco Central acumuló US$9.981 millones desde el inicio de la denominada "fase 4" del programa económico. La cifra representa más del 99% de la meta inicial establecida en US$10.000 millones.

De mantenerse el ritmo actual, el organismo podría cumplir el objetivo antes de que finalice la semana. Apenas le faltan US$19 millones para alcanzar la meta comprometida, que incluso podría ampliarse hasta los US$17.000 millones según las condiciones del mercado.