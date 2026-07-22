Freidoras de aire desde $51.999: cuáles son las mejores ofertas en supermercados

Grandes cadenas de supermercados ofrecen este pequeño electrodoméstico hasta 82% de descuento. Diversas marcas, diferentes precios y rebajas exclusivas.

Las freidoras de aire volvieron a ser furor en Argentina, ubicándose entre los electrodomésticos más buscados. De esta forma, varios supermercados aprovecharon la demanda para lanzar fuertes promociones. Carrefour, Jumbo y ChangoMás ofrecen descuentos que llegan hasta el 82%.

La oferta más económica aparece en Carrefour, donde una freidora de aire Midow de 4,2 litros cuesta $51.999 tras una rebaja del 82%. Además, las promociones incluyen modelos de marcas como Philips, Hisense, Moulinex, Electrolux, Atma, Yelmo, Bosch, Ninja y Liliana.

Descuentos de hasta 30% en Jumbo Entre las ofertas más destacadas figuran:

Freidora de Aire Nex ARF-0823DIG 8 L: $189.979,30, con 30% de descuento.

Freidora de Aire Dual Nex ARF-04545 4,5 L: $228.385,50, con 30% de descuento.

Freidora Moulinex AF215D58: $122.872, con 20% de descuento.

Freidora de Aire Digital Bosch 7,2 L: $432.000, con 20% de descuento.

Freidora de Aire Digital Aiwa 8 L: $271.999,20, con 20% de descuento.

Freidora de Aire Digital Atma 6,2 L: $239.999,20, con 20% de descuento.

Freidora de Aire Doble Atma 2200W: $239.999,20, con 20% de descuento.

Freidora de Aire Liliana AF930 Easy Fry 3,7 L: $159.999, con 20% de descuento.

Freidora de Aire Digital Ninja 5,2 L: $378.249,15, con 15% de descuento.

Freidora de Aire Digital Atma 8 L (blanca): $184.499,10, con 10% de descuento. Freidoras de aire en Jumbo. Jumbo Carrefour con rebajas de hasta 82% Entre las principales ofertas se destacan:

Freidora de Aire con Pantalla Táctil Digital Midow 4,2 L: $51.999, con 82% de descuento (antes $300.000).

Freidora de Aire Digital AF-15 1400W 15 L: $115.999, con 53% de descuento (antes $249.999).

Freidora de Aire Hisense de 2 compartimentos H09AFBK2S5: $199.999, con 41% de descuento (antes $343.199).

Airfryer Philips HD9252/00 Digital Rapid Air 1400W: $179.890, con 40% de descuento (antes $299.999).

Airfryer Yelmo FR7309 táctil 5 L: $107.390, con 40% de descuento (antes $179.000).

Freidora de Aire Digital Hisense 6,3 L: $156.999, con 33% de descuento (antes $237.599).

Freidora de Aire Digital Hisense 8 L: $166.999, con 33% de descuento (antes $250.799).

Freidora Aire Horno Eléctrico Peugeot Poitiers 12 L: $210.881,83, con 33% de descuento (antes $314.749).

AirFryer Oven Electrolux Experience 12 L: $318.749, con 32% de descuento (antes $472.221).

Airfryer Liliana Infrarroja AF905 5 L: $132.890, con 30% de descuento (antes $189.999).

Freidora Moulinex Uno M Blanca: $107.834,29, con 30% de descuento (antes $154.049).

Freidora de Aire Moulinex Easy Fry Mega 7,5 L: $135.694,29, con 30% de descuento (antes $193.849).

Freidora de Aire Digital Ariete 6 L: $225.749,30, con 30% de descuento (antes $322.499).

Freidora de Aire Moulinex Easy Fry Essential 3,5 L: $61.074,30, con 30% de descuento (antes $87.249). Freidoras de aire en Carrefour. Carrefour ChangoMás, a partir de $79.999 Entre las promociones se destacan:

Freidora de Aire Philips 4,2 L 1500W: $79.999,50, con 50% de descuento (antes $159.999).

Freidora de Aire Peabody AFW700N Digital 7 L: $127.999,20, con 20% de descuento.

Freidora de Aire Electrolux EAF50 5 L: $238.719,20, con 20% de descuento.

Freidora de Aire Ultracomb FR8616 6,5 L: $107.999,10, con 10% de descuento.

Freidora de Aire Ultracomb FR8619 9 L: $116.999,10, con 10% de descuento.

Freidora de Aire Yelmo FR-7311 7 L: $116.999,10, con 10% de descuento.

Freidora de Aire Ultracomb FR-8618 9 L: $139.999.

Freidora de Aire Atma FR248AP 8 L: $154.999. Freidoras de aire y moldes en ChangoMás. ChangoMás