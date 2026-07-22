YPF descartó una baja de la nafta por culpa del escenario internacional: "No llegamos al equilibrio"

El presidente de YPF , Horacio Marín, descartó que haya una baja inmediata en el precio de las naftas y explicó que el escenario internacional “volvió a complicar” esa posibilidad. Según afirmó, la reciente suba del petróleo “retrasó” el momento en el que podrían reducirse los valores en los surtidores.

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El barril de crudo Brent volvió a ubicarse en torno a los US$ 93 tras la reactivación del conflicto en Medio Oriente. Para Marín, ese aumento aleja el objetivo de alcanzar el "valor de equilibrio" necesario para avanzar con una rebaja de los combustibles.

"Todavía no llegamos al valor de equilibrio para bajar el precio de las naftas" , sostuvo el titular de la petrolera en una entrevista con Radio Rivadavia. En ese sentido, remarcó que con los valores actuales del crudo "se dilata más" cualquier reducción.

El CEO de la petrolera defendió la política de acuerdo que se produjo en el sector por la cual se amortiguó el impacto de la suba del petróleo por la guerra.

“Decidimos hacer un buffer de precios donde no subimos todo lo que había que subir y cuando bajaba compensábamos” , explicó Marín en diálogo con Radio Rivadavia -que procesó Noticias Argentinas- y, en este contexto, afirmó que aún no se alcanzó el punto de equilibrio entre las dos situaciones.

Por otro lado, estimó que hacia fin de año se podría alcanzar una producción de petróleo de un millón de barriles y que para 2031/2032 ese volumen podría convertirse en exportaciones.

Marín destacó también que, dados los conflictos mundiales, Argentina se convirtió en un proveedor seguro de energía. “Somos un lugar apetecible porque Vaca Muerta es una roca de calidad superior a las americanas y somos un lugar de suministro seguro”, dijo.

Marín, por último, destacó el fallo a favor de la Justicia de los Estados Unidos sobre la expropiación de la petrolera y remarcó que influyó el hecho de que Javier Milei sea el actual presidente.