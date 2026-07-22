Paritarias: los 3 gremios con el mayor aumento de sueldo para agosto y cómo quedan los salarios

Las paritarias comenzaron a mostrar un cambio de ritmo en la segunda mitad del año. Con una inflación más baja, varios gremios cerraron acuerdos que incluyen incrementos para agosto , pagos retroactivos y sumas no remunerativas para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores.

Entre los convenios más importantes se destacan los alcanzados por los ferroviarios, los trabajadores de la Alimentación y la Seguridad Privada , que acordaron algunos de los mayores aumentos de sueldo para agosto , con mejoras escalonadas que también impactarán en los meses siguientes.

Tres sectores sobresalen entre las negociaciones salariales por el alcance de los incrementos acordados y los adicionales que cobrarán los trabajadores durante agosto.

Ferroviarios, trabajadores de la Alimentación y Seguridad Privada figuran entre los gremios con las mejoras salariales más importantes del mes.

Los trabajadores de Trenes Argentinos – SOFSA representados por La Fraternidad lograron una actualización salarial que compensa los meses del primer semestre en los que no hubo incrementos. El acuerdo establece el siguiente esquema de aumentos:

Además, los trabajadores cobrarán un retroactivo del 5,7% correspondiente a abril, mayo y junio, junto con la suma no remunerativa de $40.000 y la diferencia del aguinaldo. Todos esos conceptos deberán abonarse antes del 15 de agosto .

Por otra parte, la Unión Ferroviaria (UF), la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA) y la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA) también actualizaron su paritaria.

Estas organizaciones acordaron un incremento acumulado del 8,03% desde julio sobre el salario bruto total, incluyendo básico, bonificaciones, viáticos y antigüedad. A ese porcentaje se suma un 1,9% adicional desde agosto sobre los haberes de julio.

El convenio incorpora además una suma no remunerativa de $40.000, otra de $50.000, la actualización del Bono Presentismo Mensual a $65.000 desde junio y el pago extraordinario de una suma remunerativa equivalente al 10,63% calculada sobre las escalas salariales de marzo, junto con la diferencia correspondiente al sueldo anual complementario.

Alimentación:

La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) alcanzó un acuerdo salarial para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 244/94.

El entendimiento establece el pago de una suma no remunerativa de $120.000 correspondiente a mayo, junio y julio de 2026, que será abonada por única vez en dos cuotas.

A partir de agosto también comenzarán a regir nuevas escalas salariales con un incremento del 9%, mientras que el convenio colectivo fue renovado por el plazo de un año. De esta manera, los trabajadores del sector recibirán una recomposición que combina un aumento permanente en los básicos con un pago extraordinario para compensar los meses anteriores.

Varios sindicatos cerraron incrementos por encima de la inflación de junio y definieron nuevas escalas salariales para el segundo semestre. Web

Seguridad Privada:

La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) fue uno de los primeros sindicatos en cerrar una negociación para todo el segundo semestre de 2026.

El acuerdo contempla un incremento salarial acumulado del 17,35%, distribuido en aumentos mensuales y acompañado por sumas no remunerativas.

El cronograma quedó definido de la siguiente manera:

Julio: 3,78% y $20.000 no remunerativos.

3,78% y no remunerativos. Agosto: 2,31% y $30.000 no remunerativos.

2,31% y no remunerativos. Septiembre: 2,85% y $50.000 no remunerativos.

2,85% y no remunerativos. Octubre: 2,16% y $60.000 no remunerativos.

2,16% y no remunerativos. Noviembre: 2,24% y $70.000 no remunerativos.

2,24% y no remunerativos. Diciembre: 4,01% y $120.000 no remunerativos.

El convenio también actualiza los adicionales. El plus por asistencia aumenta de $165.000 a $180.000, mientras que el viático pasa de $498.000 a $545.000. Ambos conceptos forman parte de la base sobre la que se aplican las mejoras salariales del sector.

Qué otros gremios cerraron paritarias por encima de la inflación

Además de estos tres sectores, la mayoría de los gremios que actualizaron sus paritarias durante julio acordó incrementos superiores al 2%, una cifra que se ubicó por encima de la inflación oficial de junio, que fue del 1,9% mensual.

Entre esos acuerdos se encuentran los de los estatales nacionales, que percibirán una suba del 2,2% en los salarios que se cobran en agosto. También los estatales bonaerenses lograron una actualización del 5%, luego de una negociación que venía demorada y buscó recomponer parte del salario perdido.

La tendencia muestra que, con una inflación en desaceleración, varios sindicatos comenzaron a extender la duración de sus convenios o a incorporar pagos retroactivos y sumas extraordinarias para mejorar el ingreso de los trabajadores. En ese contexto, los acuerdos de Ferroviarios, Alimentación y Seguridad Privada aparecen entre los que otorgarán el mayor aumento de sueldo para agosto, tanto por los porcentajes pactados como por los adicionales que se liquidarán durante el mes.