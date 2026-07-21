21 de julio de 2026 - 20:11

La agencia Moody's mejoró la calificación de Argentina y proyectó un mayor fortalecimiento económico

La calificadora cambió la perspectiva del país de estable a positiva y el anuncio fue destacado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

La agencia Moodys mejoró la calificación de Argentina y proyectó un mayor fortalecimiento económico

La agencia Moody's mejoró la calificación de Argentina y proyectó un mayor fortalecimiento económico

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La agencia Moody’s Ratings mejoró las calificaciones de emisor a largo plazo en moneda local y extranjera de Argentina a B3 desde Caa1, lo cual fue destacado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Leé además

Luis Caputo destacó el dato de inflación de junio 

Luis Caputo celebró el dato de la inflación de junio de 1,9%: "Es la más baja en 10 meses"

Por Redacción Economía
El Gobierno confía en que desde ahora habrá recuperación salarial.

El Gobierno confía en una "mejora salarial" impulsada por la caída de la inflación: desde cuándo

Por Redacción Economía

Además, la calificadora cambió la perspectiva de estable a positiva, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La agencia señaló que el riesgo de incumplimiento de Argentina ha disminuido, ya que la estabilización macroeconómica ha superado la fase inicial de ajuste y avanza hacia una mejora más duradera en los fundamentos crediticios.

Destacó los superávits fiscales sostenidos, la inflación a la baja y la continua liberalización económica, y sostuvo que “fortalecen la credibilidad de la política y reducen la volatilidad macroeconómica”.

Por otro lado, remarcaron que la posición externa de Argentina mejoró, respaldada por un mayor desempeño exportador y un aumento de la inversión extranjera directa en los sectores de energía y minería, junto con un mejor acceso al financiamiento externo.

Perspectivas para la economía argentina

Según analistas, la perspectiva positiva refleja la visión de que el perfil crediticio de Argentina podría fortalecerse aún más, a medida que las mejoras estructurales en las finanzas externas se combinen con la estabilización macroeconómica en curso.

Si bien persisten riesgos políticos de cara a las elecciones generales de 2027, Moody’s señaló que el rango de resultados de política se ha reducido en comparación con ciclos anteriores, lo que aumenta la probabilidad de continuidad de las políticas.

La agencia proyectó un mayor fortalecimiento económico para Argentina.

La agencia proyectó un mayor fortalecimiento económico para Argentina.

Las mejoras que destacó la agencia

El techo de calificación en moneda local de Argentina fue elevado a Ba3 desde B1, mientras que el techo en moneda extranjera fue elevado a B1 desde B2.

La recapitalización del banco central y la reducción de los pasivos intrasector público fortalecen la flexibilidad de la política, mientras que la caída de la inflación apoya una recuperación en los ingresos reales y la confianza.

Moody’s espera un crecimiento del PIB de alrededor de 3.4% en 2026 y de 3.5% en 2027.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, y la ministra de Energía de Chile, Ximena Rincón, impulsan una línea eléctrica binacional

Mendoza y Chile impulsan una línea eléctrica binacional que podría unir el Pacífico con Buenos Aires

Por Redacción Economía
La Justicia de EE.UU. rechazó la apelación argentina y ratificó un pago de US$390 millones.

La Justicia de EE.UU. falló contra Argentina y deberá pagar U$D 390 millones por la expropiación de Aerolíneas

Por Redacción Economía
El Gobernador Alfredo Cornejo recibió a autoridades de la mayor empresa minera de la India, interesadas en invertir en Mendoza

La mayor minera de la India puso la mira en Mendoza y analiza inversiones en cobre y energía

Por Redacción Economía
Morosidad: alertan por el nivel que tiene la población argentina

Vacío posmundial: qué pasará con el consumo y la mora luego de la euforia

Por Diana Chiani