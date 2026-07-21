La mayor minera de la India puso la mira en Mendoza y analiza inversiones en cobre y energía

La mayor empresa minera de la India desembarcó en Mendoza para conocer de primera mano las oportunidades de inversión que ofrece la provincia en minería y energía . Directivos de NMDC Limited , una de las compañías estatales más importantes de Asia y líder en la producción de mineral de hierro, fueron recibidos por el gobernador Alfredo Cornejo en una reunión en la que el Gobierno provincial presentó su estrategia para atraer inversiones de largo plazo.

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Durante el encuentro, la delegación mostró especial interés por el desarrollo de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) , el megaproyecto que concentra algunos de los principales prospectos de cobre de Mendoza, además de interiorizarse sobre la política energética provincial, la infraestructura disponible y el marco regulatorio que impulsa la Provincia.

La visita se suma a una serie de reuniones que el Gobierno mendocino viene manteniendo con compañías internacionales interesadas en participar del desarrollo de minerales críticos para la transición energética , en un contexto de creciente demanda mundial de cobre .

Uno de los principales ejes de la agenda fue la presentación de Malargüe Distrito Minero Occidental, un área que comprende cerca de 20.000 kilómetros cuadrados y unas 703.000 hectáreas con alto potencial para la exploración de cobre y otros minerales estratégicos.

Los representantes de NMDC solicitaron información específica sobre distintos proyectos que integran el distrito y también analizaron otras oportunidades vinculadas al desarrollo energético y de los recursos naturales que impulsa Mendoza.

En el encuentro participaron, además de Cornejo, el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini; el director de Minería, Jerónimo Shantal; el director ejecutivo de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, y otros funcionarios provinciales.

Cornejo: "Queremos ir lo más rápido que se pueda"

Durante la reunión, el gobernador destacó el proceso que atraviesa Mendoza para desarrollar una minería moderna con estándares ambientales y reglas claras para los inversores.

"Estamos haciendo un trabajo muy importante para desarrollar la minería con todos los cuidados ambientales necesarios, pero también para desarrollar una actividad económica que la provincia no tenía y que tiene un enorme potencial", afirmó Cornejo.

El mandatario sostuvo además que la Provincia trabaja para ofrecer previsibilidad jurídica y procesos administrativos ágiles. "Queremos ir lo más rápido que se pueda. Sabemos que la actividad va a crecer y debemos estar preparados. Tenemos mucha información para aportarles para que puedan tomar decisiones", señaló.

En ese sentido, recordó que Mendoza cuenta con "un código de procedimiento muy ágil para los permisos" y destacó que los proyectos aprobados por la Legislatura provincial ofrecen mayor seguridad jurídica al mantenerse vigentes más allá de los cambios de gobierno.

Energía renovable, una ventaja para el cobre mendocino

Durante la presentación, Sánchez Bandini expuso la estrategia energética provincial y remarcó que Mendoza cuenta con una matriz eléctrica con una creciente participación de fuentes renovables, sustentada históricamente en la generación hidroeléctrica y fortalecida con nuevos proyectos de energías limpias.

Según explicó el funcionario, esa característica constituye una ventaja competitiva para el desarrollo de minerales críticos. "El cobre producido con energía de menor impacto en carbono tiene una mayor competitividad y rentabilidad en los mercados internacionales", aseguró.

Además, destacó el potencial que conserva la provincia tanto en hidrocarburos convencionales como no convencionales, un aspecto que complementa la estrategia de crecimiento del sector minero.

Un gigante global que busca nuevos proyectos

NMDC Limited es la principal productora de mineral de hierro de la India, con una producción superior a 53 millones de toneladas anuales. La empresa también desarrolla proyectos de exploración y explotación de cobre, diamantes, tungsteno, fosfatos, caliza, magnesita y otros minerales considerados estratégicos para la transición energética.

Con más de 5.000 empleados y operaciones altamente mecanizadas, la compañía se consolidó como uno de los principales actores de la minería mundial.

Para el Gobierno provincial, la visita representa una nueva señal del interés que despierta Mendoza entre grandes empresas internacionales, que observan en la provincia un escenario cada vez más atractivo por su potencial geológico, la disponibilidad de recursos energéticos, la planificación territorial y un marco regulatorio orientado a brindar previsibilidad para las inversiones de largo plazo.