Anuncios de minería en la apertura de sesiones: dos proyectos de distritos mineros llegan a la Legislatura

En la apertura de sesiones legislativas de este 1° de mayo, el gobernador Alfredo Cornejo delineó una agenda centrada en el desarrollo productivo, con fuerte protagonismo de la minería y el acceso al financiamiento. En ese marco, confirmó el envío de iniciativas clave que incluyen la ampliación de áreas exploratorias y la consolidación de nuevos distritos mineros en Mendoza.

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Entre los anuncios más relevantes, se destacan Malargüe Distrito Minero Occidental III y el avance del Distrito Minero Norte en Las Heras , junto con medidas para potenciar inversiones, mejorar el marco legal y facilitar el crédito a las pymes, en un esquema que busca posicionar a la provincia como un actor estratégico en la minería nacional.

Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, Alfredo Cornejo planteó que el desarrollo minero será uno de los pilares del crecimiento económico mendocino y sostuvo que “para construir un futuro que mejore oportunidades y salarios, lo que viene es continuar armando un modelo de minería moderna, con reglas claras, información pública y control ambiental” . En ese sentido, remarcó que la provincia busca consolidar un esquema que combine inversión con sostenibilidad y previsibilidad.

En ese camino, destacó avances concretos como la ratificación legislativa de proyectos estratégicos: “a fines de 2025 esta Legislatura ratificó la DIA de Producción del Proyecto PSJ Cobre Mendocino” , el cual, según precisó, “iniciará la construcción de mina y planta de producción a fines de este año” . Además, subrayó su relevancia nacional al afirmar que será “el primer proyecto de la Argentina en volver a producir cobre en los próximos años, con una inversión total de más de 600 millones de dólares” .

Malargüe Occidental III amplía la cartera de proyectos y suma exploración en cobre y litio

El sur provincial aparece como uno de los ejes centrales de la estrategia minera. Cornejo recordó que “se aprobó la DIA de Exploración de Malargüe Distrito Minero Occidental II”, lo que permitió elevar significativamente la cantidad de iniciativas en marcha, ya que “incrementó la cantidad de proyectos en condiciones de ser explorados en la región a un total de 65”.

Sobre esa base, anunció la continuidad del plan con una nueva etapa: “este año remitiremos a la Legislatura un tercer paquete de proyectos en el marco de Malargüe Distrito Minero Occidental”, en referencia a Malargüe Occidental III, que busca ampliar el horizonte exploratorio en la región. A esto se suma el impulso a nuevos minerales estratégicos, ya que confirmó el envío del proyecto “Don Luis y Otros”, el cual, según explicó, “busca explorar el potencial de nuestra provincia en litio”, incorporando así otro recurso clave en la transición energética.

El Distrito Minero Norte avanza con más de 140 derechos identificados

Otro de los puntos centrales del discurso fue el desarrollo del Distrito Minero Norte en Las Heras sobre las cercanías de PSJ, una nueva área que amplía la geografía minera mendocina más allá del sur. En ese sentido, el gobernador afirmó que “estamos avanzando con los estudios del Distrito Minero Norte, con más de 140 derechos mineros identificados”, lo que marca el potencial de esta región.

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Según detalló, estos derechos están “vinculados principalmente a proyectos cupríferos en etapa temprana de exploración”, lo que refuerza la estrategia de posicionar a Mendoza dentro del mapa del cobre a nivel nacional e internacional. Este avance se enmarca en una política más amplia de diversificación productiva y expansión territorial de la actividad minera.

El mandatario vinculó directamente el desarrollo de estos distritos con la necesidad de acceso al financiamiento, al señalar que “para aprovechar nuestros recursos necesitamos financiamiento”. En esa línea, destacó el trabajo conjunto con actores del sector al anunciar que “junto a Impulsa Mendoza y a actores del sector financiero nacional e internacional, lanzamos Andean Bridge”.

Sobre esta iniciativa, explicó que “busca conectar el mercado de capitales con los proyectos mineros de la región andina”, con el objetivo de consolidar a la provincia como un centro de referencia. Además, confirmó que Mendoza será sede de un evento clave: “volverá a convertirse en epicentro de la minería con el desarrollo de la Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026”, que reunirá a “la Mesa del Cobre, financistas, expertos y referentes del sector”.